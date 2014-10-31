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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:19 BJT

表格：英国10月消费者信心指数下滑至负2，9月为负1--GFK

^ 为2月以最低

^^为3月以来最低

此项GfK调查是10月1日至10月6日代表欧盟执委会进行的。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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