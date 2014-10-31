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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月31日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚在谈及证监会正在做的一些工作时表示，沪港通试点各项准备工作已经到了最后阶段。

* 其他:

--数据显示，截至10月30日晚，2,532家上市公司发布了2014年三季报，前三季实现营业收入合计176,315.41亿元人民币，较去年同期下降5%；实现净利润合计17,865.89亿元，同比增长6.68%，增速较去年同期放缓。

--保监会副主席周延礼表示，未来一个时期，保监会将在完善公司治理、保险业的价格形成机制和退出机制、保险监管三个方面开展工作。

--证监会主席助理张育军表示，证监会目前正在积极研究在创业板设立专门层次，支持尚未盈利的互联网企业、科技创新企业上市，进一步拓展创业板对创新经济、新兴产业覆盖面。

--记者从国家税务总局获悉，今年前三季度，小微企业减免税收371亿元。

--统计显示，今年前三季度，16家A股上市银行共实现归属母公司净利润10,073.50亿元，同比增长9.7%。不过，截至9月末，16家银行不良贷款余额累计达6,046.45亿元，较去年同期增31.70%。

--停牌中的中国南车 发布三季报，前三季实现营业收入848.9亿元，同比增50.19%，净利润39.74亿元，同比增长58.29%。

--长安汽车 前三季实现营业收入367.5亿元，同比增28.32%，净利润54.5亿元，同比大增155.23%。

--中国铝业 1-9月实现营业收入1,047.86亿元，同比下降14.15%，净利润-54.12亿元。

--上汽集团 董事长陈虹透露，上汽集团与阿里巴巴 联合开发的互联网汽车，有望在2016年推出。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)
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