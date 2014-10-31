《中国报摘》--中国证券报10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
* 头版头条:
--中国证监会副主席姚刚在谈及证监会正在做的一些工作时表示，沪港通试点各项准备工作已经到了最后阶段。
* 其他:
--数据显示，截至10月30日晚，2,532家上市公司发布了2014年三季报，前三季实现营业收入合计176,315.41亿元人民币，较去年同期下降5%；实现净利润合计17,865.89亿元，同比增长6.68%，增速较去年同期放缓。
--保监会副主席周延礼表示，未来一个时期，保监会将在完善公司治理、保险业的价格形成机制和退出机制、保险监管三个方面开展工作。
--证监会主席助理张育军表示，证监会目前正在积极研究在创业板设立专门层次，支持尚未盈利的互联网企业、科技创新企业上市，进一步拓展创业板对创新经济、新兴产业覆盖面。
--记者从国家税务总局获悉，今年前三季度，小微企业减免税收371亿元。
--统计显示，今年前三季度，16家A股上市银行共实现归属母公司净利润10,073.50亿元，同比增长9.7%。不过，截至9月末，16家银行不良贷款余额累计达6,046.45亿元，较去年同期增31.70%。
--停牌中的中国南车 发布三季报，前三季实现营业收入848.9亿元，同比增50.19%，净利润39.74亿元，同比增长58.29%。
--长安汽车 前三季实现营业收入367.5亿元，同比增28.32%，净利润54.5亿元，同比大增155.23%。
--中国铝业 1-9月实现营业收入1,047.86亿元，同比下降14.15%，净利润-54.12亿元。
--上汽集团 董事长陈虹透露，上汽集团与阿里巴巴 联合开发的互联网汽车，有望在2016年推出。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。