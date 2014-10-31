中港股业绩：中信证券前三季净利63.65亿元，同比增逾七成

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透上海10月31日 - 中国最大券商--中信证券 周五公布，前三季实现净利润63.65亿元人民币，同比增长72.18%，其中三季度实现净利24.14亿元，增49.8%。
三季报显示，前三季该公司营业收入达173.79亿元，同比增长68.15%；每股收益0.58元。
三季报未对公司净利快速增长原因做解释。不过中信证券上半年净利增速高达93.19%，主因其利用自有物业发行的国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)给其带来巨额营业外收入。
单从三季度看，手续费及佣金收入的大幅增长成为公司净利成长的主要因素，经纪业务、投行业务、资产管理业务及投资收益全面开花，其中资产管理业务收入增速高达4.4倍。
中信证券A股周四收报12.98元，过去一个月累计下跌2.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200