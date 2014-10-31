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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:24 BJT

中港股业绩：中信证券前三季净利63.65亿元，同比增逾七成

路透上海10月31日 - 中国最大券商--中信证券 周五公布，前三季实现净利润63.65亿元人民币，同比增长72.18%，其中三季度实现净利24.14亿元，增49.8%。

三季报显示，前三季该公司营业收入达173.79亿元，同比增长68.15%；每股收益0.58元。

三季报未对公司净利快速增长原因做解释。不过中信证券上半年净利增速高达93.19%，主因其利用自有物业发行的国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)给其带来巨额营业外收入。

单从三季度看，手续费及佣金收入的大幅增长成为公司净利成长的主要因素，经纪业务、投行业务、资产管理业务及投资收益全面开花，其中资产管理业务收入增速高达4.4倍。

中信证券A股周四收报12.98元，过去一个月累计下跌2.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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