中国证券：上市公司前三季业绩增速放缓，新兴产业成亮点--报载

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透上海10月31日 - 中国沪深股市上市公司三季报披露完毕，中国证券报周五统计显示，前三季上市公司的业绩整体增速出现放缓，但新兴产业上市公司呈现出产品市场化加速、盈利能力提升的特征，成为A股公司业绩整体增速下滑背景下的亮点。
报导显示，2,532家上市公司前三季实现营业收入17.63万亿元人民币，较去年同期下降5%；实现净利润合计1.79万亿元，同比增长6.68%。
其中，新兴产业的业绩数据成为三季报的一抹亮色；新兴产业不仅体现在毛利率水平高，更加突出的是盈利能力整体大幅提升。
例如，智能交通概念公司三季报的平均销售毛利率高达36.15%，较去年同期的35.15%小幅上升，其中兼具数字地图、车联网和动态交通业务的四维图新 销售毛利率达到83.10%。
“在经济处于新常态的情况下，经济增速可能出现持续放缓的过程，那么传统周期行业都会受到业绩的压力，反而是战略新兴产业有望实现业绩高增长,“报导引述长城证券分析师张勇指出。
新能源产业方面，前三季20家新能源概念公司实现净利润合计30.42亿元，去年同期则合计亏损3.43亿元；高端装备产业方面，前三季30家高端装备制造公司实现净利润合计177.41亿元，较去年同期的132.04亿元增长34.36%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。