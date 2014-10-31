《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

*明报：

-- 中银香港 昨公布第三季经营数据，较去年同期为佳。其中提取减值准备前的经营净收入录116.04亿港元，较去年大增19.2%。由于期内开支仅增7%，最后减值准备前的经营溢利录84.08亿港元，按年增加24.7。

*星岛日报：

--东方电气 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润10.89亿元人民币，同比倒退42.32%，每股基本收益0.54元。期内营业收入减少6.30%至284.74亿元。

--中国南车 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润39.74亿元人民币，同比增长58.29%，每股基本收益0.29元。期内营业收入增长50.19%至848.9亿元。

* 苹果日报：

--联想 1月签订收购摩托罗拉协议后，至昨（30日）完成交割，现金补偿2.28亿美元（约17.7亿港元）；收购股份代价为29.1亿美元（约225.8亿港元），分别以现金、股份（每股11.22港元）及承兑票据方式向Google支付。Google的股份禁售期为一年。

*东方日报：

--亚洲开发银行首席经济学家魏尚进认为，美国退市的影响，取决于各国的宏观政策，如果各国采取与美国类似的货币政策，「你松我也松，你紧我也紧」，则QE退出对资本流动的影响相对较小。他同时建议，中国应放缓资本帐的开放，只要宏观审慎措施得力，QE结束本身对中国的影响不会很大。

*文汇报：

--大唐发电 昨宣布首三季业绩，据中国企业会计准则，第三季度的合并经营收入523.13亿元人民币，归属上市公司股东的净利润同比增加0.27%至36.64亿元。

*大公报：

--中电信 IPTV机顶盒“悦me”恐推出无期。内地媒体报道指出，原订周一（27日）上架的“悦me”，其官网至今仍只显示“敬请期待”。据了解，中电信盒子引发广电系内部利益分配问题，多家地方电视台曾发函要求“悦me”盒子内容合作方“爱上电视传媒有限公司”不得传送内容，这导致悦me盒子上市时间推迟。（完）

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