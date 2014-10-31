《香港报摘》--其他报纸重要消息10月31日

日本人事：负责地震灾区重建的复兴大臣今村雅弘因言论不当辞职
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
*明报：
-- 中银香港 昨公布第三季经营数据，较去年同期为佳。其中提取减值准备前的经营净收入录116.04亿港元，较去年大增19.2%。由于期内开支仅增7%，最后减值准备前的经营溢利录84.08亿港元，按年增加24.7。
*星岛日报：
--东方电气 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润10.89亿元人民币，同比倒退42.32%，每股基本收益0.54元。期内营业收入减少6.30%至284.74亿元。
--中国南车 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润39.74亿元人民币，同比增长58.29%，每股基本收益0.29元。期内营业收入增长50.19%至848.9亿元。
* 苹果日报：
--联想 1月签订收购摩托罗拉协议后，至昨（30日）完成交割，现金补偿2.28亿美元（约17.7亿港元）；收购股份代价为29.1亿美元（约225.8亿港元），分别以现金、股份（每股11.22港元）及承兑票据方式向Google支付。Google的股份禁售期为一年。
*东方日报：
--亚洲开发银行首席经济学家魏尚进认为，美国退市的影响，取决于各国的宏观政策，如果各国采取与美国类似的货币政策，「你松我也松，你紧我也紧」，则QE退出对资本流动的影响相对较小。他同时建议，中国应放缓资本帐的开放，只要宏观审慎措施得力，QE结束本身对中国的影响不会很大。
*文汇报：
--大唐发电 昨宣布首三季业绩，据中国企业会计准则，第三季度的合并经营收入523.13亿元人民币，归属上市公司股东的净利润同比增加0.27%至36.64亿元。
*大公报：
--中电信 IPTV机顶盒“悦me”恐推出无期。内地媒体报道指出，原订周一（27日）上架的“悦me”，其官网至今仍只显示“敬请期待”。据了解，中电信盒子引发广电系内部利益分配问题，多家地方电视台曾发函要求“悦me”盒子内容合作方“爱上电视传媒有限公司”不得传送内容，这导致悦me盒子上市时间推迟。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 毕晓雯)
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘 周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200