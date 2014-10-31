国际油市：美国原油期货跌至略低于81美元，月线恐连续第四个月下滑

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
12月布兰特原油期货 下跌0.21美元至每桶86.03美元，上日结算价下跌0.88美元。
美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，亦强化了投资者对经济的信心，导致更为强硬的利率前景。
油价自6月以来下跌25%，引发外界揣测石油输出国组织(OPEC)可能需要控制产量，但各方对减产不太积极。
乌克兰、俄罗斯与欧盟周四签订协议，俄罗斯将在冬季重新恢复重要的天然气供应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 张涛)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透新加坡4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在每吨5,724美元阻力位附近看似不稳，可能会重新跌向5,629美元的支撑位。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200