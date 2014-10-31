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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 08:48 BJT

国际油市：美国原油期货跌至略低于81美元，月线恐连续第四个月下滑

12月布兰特原油期货 下跌0.21美元至每桶86.03美元，上日结算价下跌0.88美元。

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，亦强化了投资者对经济的信心，导致更为强硬的利率前景。

油价自6月以来下跌25%，引发外界揣测石油输出国组织(OPEC)可能需要控制产量，但各方对减产不太积极。

乌克兰、俄罗斯与欧盟周四签订协议，俄罗斯将在冬季重新恢复重要的天然气供应。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 张涛)
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