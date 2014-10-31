华泰长城期货：中国期指主力席位多仓增持明显

周四沪深300指数延续前两日的强势格局。期指成交量达到90万手，投资热情升温，但本周以来总持仓量维持在18万手以上，可见多空分歧仍然较强。从日内持仓来看，早盘期指增仓过程中并没有出现明显的趋势行情，可见空头抵抗力量较强，而多方仅在午后的对峙中表现出短暂的优势，在2470点附近受阻后获利减仓。另外，昨日期指由升水变为贴水，暗示上攻力量减弱，期指或迎来阶段性调整。

净持仓数据偏向多头一方。IF1411、IF1412两份合约加总来看，主力前20席位共增加买单2857手，增加卖单960手，两份合约总持仓增加约1400手。可见周四的多头增仓以主力席位为主，而空方增仓相对分散。10月以来，我们连续对主力净增仓指标作出提示，该指标自9月30日起至10月30日的17个交易日中有15天为正值。首先，在10月中旬连续下跌的行情中，多头持续进行补仓动作，而在指数连续三日反弹后，多头也没有获利离场的意愿，可见多头主力资金对中期走势维持乐观态度；其次，净空持仓从10月初的最高2.6万手已回落至本周四的1.4万手，空方纵使坚定抵抗，若想扭转市场格局也显得吃力。(完)