华泰长城期货：中国期指主力席位多仓增持明显

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
周四沪深300指数延续前两日的强势格局。期指成交量达到90万手，投资热情升温，但本周以来总持仓量维持在18万手以上，可见多空分歧仍然较强。从日内持仓来看，早盘期指增仓过程中并没有出现明显的趋势行情，可见空头抵抗力量较强，而多方仅在午后的对峙中表现出短暂的优势，在2470点附近受阻后获利减仓。另外，昨日期指由升水变为贴水，暗示上攻力量减弱，期指或迎来阶段性调整。
净持仓数据偏向多头一方。IF1411、IF1412两份合约加总来看，主力前20席位共增加买单2857手，增加卖单960手，两份合约总持仓增加约1400手。可见周四的多头增仓以主力席位为主，而空方增仓相对分散。10月以来，我们连续对主力净增仓指标作出提示，该指标自9月30日起至10月30日的17个交易日中有15天为正值。首先，在10月中旬连续下跌的行情中，多头持续进行补仓动作，而在指数连续三日反弹后，多头也没有获利离场的意愿，可见多头主力资金对中期走势维持乐观态度；其次，净空持仓从10月初的最高2.6万手已回落至本周四的1.4万手，空方纵使坚定抵抗，若想扭转市场格局也显得吃力。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。