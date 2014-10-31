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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

路透香港10月31日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548港元      )
                                                                                                             
 美股道琼工业指数周四收高221.11,或1.3%,报17195.42点.因受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季
 报良好所提振。
                                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       153.780   -1.14      42441            11.925      -0.62
 中国铝业                      10.820    0.46      83412             3.356      -1.58
 中国移动                      60.900    0.33     138953            94.453       0.43
 中国人寿                      43.940    0.02      20711            22.716       0.29
 中石油                       123.720   -1.15      33951             9.594      -0.58
 中石化                        86.060   -0.83      39486             6.674      -0.54
 汇丰控股            <HSBC.K   50.450   -0.47    1414834            78.246      -0.26
 中电信                        62.580    0.19       8330             4.853       0.06
 中国联通                      14.770   -0.34      38771            11.454      -0.23
 兖州煤业                       8.260    1.35       9682             6.405      -0.38
 华能国际                      49.020    4.86      18369             9.504       1.64
 南方航空                      17.380    1.22       6837             2.696      -0.16
 东方航空                      17.980    4.35       4008             2.789      -1.11
 中芯国际                       5.080   -0.20       8363             0.788      -1.51
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