《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

路透香港10月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548港元 ) 美股道琼工业指数周四收高221.11,或1.3%,报17195.42点.因受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季 报良好所提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 153.780 -1.14 42441 11.925 -0.62 中国铝业 10.820 0.46 83412 3.356 -1.58 中国移动 60.900 0.33 138953 94.453 0.43 中国人寿 43.940 0.02 20711 22.716 0.29 中石油 123.720 -1.15 33951 9.594 -0.58 中石化 86.060 -0.83 39486 6.674 -0.54 汇丰控股 <HSBC.K 50.450 -0.47 1414834 78.246 -0.26 中电信 62.580 0.19 8330 4.853 0.06 中国联通 14.770 -0.34 38771 11.454 -0.23 兖州煤业 8.260 1.35 9682 6.405 -0.38 华能国际 49.020 4.86 18369 9.504 1.64 南方航空 17.380 1.22 6837 2.696 -0.16 东方航空 17.980 4.35 4008 2.789 -1.11 中芯国际 5.080 -0.20 8363 0.788 -1.51