《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透香港10月31日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548港元 ) 美股道琼工业指数周四收高221.11,或1.3%,报17195.42点.因受美国第三季经济增长数据强劲，以及Visa等一系列企业的季 报良好所提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 153.780 -1.14 42441 11.925 -0.62 中国铝业 10.820 0.46 83412 3.356 -1.58 中国移动 60.900 0.33 138953 94.453 0.43 中国人寿 43.940 0.02 20711 22.716 0.29 中石油 123.720 -1.15 33951 9.594 -0.58 中石化 86.060 -0.83 39486 6.674 -0.54 汇丰控股 <HSBC.K 50.450 -0.47 1414834 78.246 -0.26 中电信 62.580 0.19 8330 4.853 0.06 中国联通 14.770 -0.34 38771 11.454 -0.23 兖州煤业 8.260 1.35 9682 6.405 -0.38 华能国际 49.020 4.86 18369 9.504 1.64 南方航空 17.380 1.22 6837 2.696 -0.16 东方航空 17.980 4.35 4008 2.789 -1.11 中芯国际 5.080 -0.20 8363 0.788 -1.51
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。