国信期货：沪铜反弹难持续，宏观及基本面仍偏空

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

10月以来，金融市场跌宕起伏，“铜博士”刷新6个月低点后凶猛反弹，主要归咎于LME库存操控及国储收铜等猜测预期刺激。然而无论从宏观大环境还是基本面来看，铜市整体仍处于空头势，铜价在题材炒作下的反弹缺乏持续性，11月或演绎过山车行情。

中国经济遭遇的“现实忧虑”未能散去，尽管三季度GDP及9月经济数据表现尚可，但由于中国经济正处于“三期叠加”阶段(增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)，结构性减速是难以避免的阵痛，而定向宽松政策对金属等传统制造业难有明显助力，与中国内需密切相关的金属行业仍处于“大寒潮”。

在LME年会上，各铜市巨头基本确认2015年铜精矿加工费将大幅上涨，从多个铜业统计机构的数据来看，对2015年铜市过剩预期明显增强。伴随着高加工费的诱惑，中国铜冶炼厂开工热情将被点燃，铜冶炼产能不断恢复。数据显示，中国9月进口铜精矿达到129万吨，远超历史高位，9月国内精炼铜产量达到71.35万吨，再次刷新历史单月产量，而10月铜精矿现货加工费TC达到130美元/吨左右高位，这将推动中国持续性的铜精矿进口、精铜生产的“双高”格局。(完)

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