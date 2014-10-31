国信期货：沪铜反弹难持续，宏观及基本面仍偏空

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
10月以来，金融市场跌宕起伏，“铜博士”刷新6个月低点后凶猛反弹，主要归咎于LME库存操控及国储收铜等猜测预期刺激。然而无论从宏观大环境还是基本面来看，铜市整体仍处于空头势，铜价在题材炒作下的反弹缺乏持续性，11月或演绎过山车行情。
中国经济遭遇的“现实忧虑”未能散去，尽管三季度GDP及9月经济数据表现尚可，但由于中国经济正处于“三期叠加”阶段(增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)，结构性减速是难以避免的阵痛，而定向宽松政策对金属等传统制造业难有明显助力，与中国内需密切相关的金属行业仍处于“大寒潮”。
在LME年会上，各铜市巨头基本确认2015年铜精矿加工费将大幅上涨，从多个铜业统计机构的数据来看，对2015年铜市过剩预期明显增强。伴随着高加工费的诱惑，中国铜冶炼厂开工热情将被点燃，铜冶炼产能不断恢复。数据显示，中国9月进口铜精矿达到129万吨，远超历史高位，9月国内精炼铜产量达到71.35万吨，再次刷新历史单月产量，而10月铜精矿现货加工费TC达到130美元/吨左右高位，这将推动中国持续性的铜精矿进口、精铜生产的“双高”格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。