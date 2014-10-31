《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月31日

*工商时报：

--由国民党立委罗明才推动的证所税“大户条款”修正案，周四完成连署提案，将现行交易10亿台币起征门槛，大幅提高至50亿元，希望赶在明年证所税实施前通过。

--长荣航空 董事长张国炜周四指出，受惠于油价持续下滑，明后年有21架新客机交机、明年起每周至少新增19个新航线或新航班、运力可望持续增加，及货运明年下半年有机会调涨运价等三大利多，今年获利会优于预期，且明年获利有机会大好！

--今年面板产能供不应求，群创 董事长段行建周四宣布，明年将投资扩充6代与8.5代厂产能，全年资本支出可望倍增至300-400亿台币。这是金融风暴以来，台湾面板厂首次宣布扩产。

--台湾高铁上周董事会通过财务新方案后，八大行库在本周首度开会讨论对高铁减增资方案的因应对策，会中做成两大结论，即要求高铁先签立承诺书，具结除买回特别股外，也会偿还特别股的利息；第二即向金管会争取，必要时让行库对高铁投资可排除在银行法规定外。

*经济日报：

--因应行动支付发展需要，金管会特准银行业参股行动支付信托服务管理公司—群信行动数位科技，包括中信、富邦、国泰、台新、玉山等五大金控旗下银行或创投，周四获准投资参股群信3%，与五大电信商成为共同股东，掌握行动支付商机。

--中国人民银行副行长潘功胜周四在两岸金融合作研讨会闭幕致词表示，支持台湾发展为人民币离岸市场，并使台湾成为两岸人民币结算、融资、产品的研发中心。这趟访台行程不到24小时，令外界最关注的是参加研讨会以外的行程及任务，尤其是否与央行官员见面、哪些金融业者可与其见面。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。