《焦点》日本消费者物价通胀放缓，央行采取行动的压力加大

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
消息人士对路透表示，日本央行周五可能删减通胀预估，并承认油价下跌将令物价成长回温推迟数个月，但对于明年通胀将达到其目标的观点维持不变。
日本央行亦预期将大砍本财年的经济成长预估，因4月的消费税调升，令占该国经济约60%的民间消费降温，并导致第二季出现自2009年全球金融危机以来最大的衰退。
路透的分析师调查显示，7-9月经济环比年率为增长2.9%，但外界仍猜测安倍在12月进行决策时，可能鉴于复苏情况衰弱，放弃原本于明年调升消费税10%的计划。
日本总务省公布的数据显示，日本9月家庭支出较上年同期下降5.6%，连续六个月下滑，也凸显了4月消费税调升造成挥之不去的苦果。
分析师预估该数据较上年同期下降4.3%，8月则为下滑4.7%。
日本厚生劳动省周五公布的数据显示，9月求才求职比为1.09，符合预期中值，低于前月的1.10，为2011年5月以来首次下降。前月数据持平于1992年6月以来最高水准。 这显示就业市场可能触顶。
厚生劳动省的数据显示，9月日本失业率为3.6%，较8月的3.5%微升。(完) (编译 王颖/戴素萍/陈宗琦；审校 张荻)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透新加坡4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在每吨5,724美元阻力位附近看似不稳，可能会重新跌向5,629美元的支撑位。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200