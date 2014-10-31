《焦点》日本消费者物价通胀放缓，央行采取行动的压力加大

消息人士对路透表示，日本央行周五可能删减通胀预估，并承认油价下跌将令物价成长回温推迟数个月，但对于明年通胀将达到其目标的观点维持不变。

日本央行亦预期将大砍本财年的经济成长预估，因4月的消费税调升，令占该国经济约60%的民间消费降温，并导致第二季出现自2009年全球金融危机以来最大的衰退。

路透的分析师调查显示，7-9月经济环比年率为增长2.9%，但外界仍猜测安倍在12月进行决策时，可能鉴于复苏情况衰弱，放弃原本于明年调升消费税10%的计划。

日本总务省公布的数据显示，日本9月家庭支出较上年同期下降5.6%，连续六个月下滑，也凸显了4月消费税调升造成挥之不去的苦果。

分析师预估该数据较上年同期下降4.3%，8月则为下滑4.7%。

日本厚生劳动省周五公布的数据显示，9月求才求职比为1.09，符合预期中值，低于前月的1.10，为2011年5月以来首次下降。前月数据持平于1992年6月以来最高水准。 这显示就业市场可能触顶。