中股业绩：上汽集团前三季净利增13.4%，其互联网汽车有望后年推出

路透上海10月31日 - 中国最大的汽车企业--上汽集团 周五公布，前三季实现净利204.09亿元人民币，同比增长13.4%。另据媒体今日引述公司高层称，其与阿里巴巴 合作的互联网汽车有望在2016年推出。

三季报显示，前三季该公司实现营业收入4,685.47亿元，同比增长11.72%，每股收益1.851元。

前九月，上汽集团累计实现整车销量418.74万辆，同比增长10.75%。上汽集团与德国大众汽车 、美国通用汽车 等汽车大厂均有成立合资企业。

中国证券报周五引述上汽集团董事长陈虹透露，上汽集团与阿里巴巴联合开发的互联网汽车，有望在2016年推出；上汽集团在互联网汽车领域的布局计划将继续推进，后续将有更新动作推出。

他还透露，上汽将以分时租赁等创新方式推广新能源汽车；上汽近期还将推出新的自主品牌车型，继续自主品牌战略。

今年7月，上汽集团与阿里巴巴签署互联网汽车战略合作协议，双方将积极开展在互联网汽车和相关应用服务领域的合作，共同打造面向未来的互联网汽车及其生态圈。

上汽集团周四收报17.69元，过去一个月累计下跌2.2%。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)