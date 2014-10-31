中股业绩：上汽集团前三季净利增13.4%，其互联网汽车有望后年推出

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透上海10月31日 - 中国最大的汽车企业--上汽集团 周五公布，前三季实现净利204.09亿元人民币，同比增长13.4%。另据媒体今日引述公司高层称，其与阿里巴巴 合作的互联网汽车有望在2016年推出。
三季报显示，前三季该公司实现营业收入4,685.47亿元，同比增长11.72%，每股收益1.851元。
前九月，上汽集团累计实现整车销量418.74万辆，同比增长10.75%。上汽集团与德国大众汽车 、美国通用汽车 等汽车大厂均有成立合资企业。
中国证券报周五引述上汽集团董事长陈虹透露，上汽集团与阿里巴巴联合开发的互联网汽车，有望在2016年推出；上汽集团在互联网汽车领域的布局计划将继续推进，后续将有更新动作推出。
他还透露，上汽将以分时租赁等创新方式推广新能源汽车；上汽近期还将推出新的自主品牌车型，继续自主品牌战略。
今年7月，上汽集团与阿里巴巴签署互联网汽车战略合作协议，双方将积极开展在互联网汽车和相关应用服务领域的合作，共同打造面向未来的互联网汽车及其生态圈。
上汽集团周四收报17.69元，过去一个月累计下跌2.2%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。