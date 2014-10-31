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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月31日-11月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 11/3   1350   法国              标售国库券(BTF)
 11/4          英国              标售2050年到期指数关联债券
 11/5          德国    40亿欧元  标售五年期联邦债券
 11/5          日本              标售六个月期贴现国库券
 11/5          日本              标售10年期政府公债
 11/6   0950   法国              标售长期政府债券(OAT)
 11/6          日本              标售三个月期贴现国库券
 11/7          日本              改善流动性标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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