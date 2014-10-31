台湾股市：立法院完成连署提高证所税门槛，自10亿台币调至50亿

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透台北10月31日 - 台湾立法院争取修订证券交易所得税“大户条款”动作频频。国民党立委罗明才周四提出将售股超过10亿台币即课税的门槛，提高至50亿，已达法定连署并正式送案，立法院财委并将排案审查。
罗明才表示，台股近期动能不足，他原拟定三个修法版本，包括删除大户条款、延缓一年课征等，但发现连署情形不佳，但若将课税门槛从10亿台币提高至50亿，配合政府推动的当冲制度，是接受度最高的方案。
〞你总不能等送到加护病房，回天乏术之后才救，已经来不及了。〞他说。
罗明才强调，调高课税门槛是折衷的方式，对市场影响有限。
台湾证券商公会上周四发布报告指出，课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。 但财政部长张盛和指出，“完全没有”修订证券交易所得税的打算。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。