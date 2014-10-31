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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:55 BJT

台湾股市：立法院完成连署提高证所税门槛，自10亿台币调至50亿

路透台北10月31日 - 台湾立法院争取修订证券交易所得税“大户条款”动作频频。国民党立委罗明才周四提出将售股超过10亿台币即课税的门槛，提高至50亿，已达法定连署并正式送案，立法院财委并将排案审查。

罗明才表示，台股近期动能不足，他原拟定三个修法版本，包括删除大户条款、延缓一年课征等，但发现连署情形不佳，但若将课税门槛从10亿台币提高至50亿，配合政府推动的当冲制度，是接受度最高的方案。

〞你总不能等送到加护病房，回天乏术之后才救，已经来不及了。〞他说。

罗明才强调，调高课税门槛是折衷的方式，对市场影响有限。

台湾证券商公会上周四发布报告指出，课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。 但财政部长张盛和指出，“完全没有”修订证券交易所得税的打算。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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