中股业绩：宝钢三季度净利同比近倍增，克服行业困难扭转上半年跌势

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透上海10月31日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 周五公布，前三季净利润50.1亿元人民币，同比增7.94%；其中三季度净利润18.56亿元，同比劲增98%。尽管钢铁行业需求持续低迷，但该公司克服内、外部困难，并扭转上半年跌势。
三季报显示，前三季该公司实现营业收入1,435.92亿元，同比增0.93%；每股收益0.30元；
三季度，宝钢完成铁产量512.9万吨，钢产量530.6万吨，商品坯材销量536.3万吨；实现合并利润总额24.7亿元，环比二季度增加1.2亿元，同比去年三季度增加10.8亿元。
季报并指出，三季度，国内宏观经济低迷，经济下行压力犹存，钢铁需求持续低位徘徊。原料市场放量下行，国内钢铁业的产能过剩、低价微利已成为常态化。公司克服外部不利因素和内部定年修集中带来的生产组织困难，以公司整体效益最大化为导向，较好地完成各项经营任务。
中国钢铁工业协会周三称，前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元；其中主营业务利润扭亏为盈，但9月当月主营业务利润环比有所下降。
宝钢此前半年报显示，上半年实现净利润31.54亿元，同比下降14.82%，主要是受上半年汇兑损失的影响。
宝钢股份周四收报4.36元，过去三个月累计上涨0.93%。（完）
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路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。