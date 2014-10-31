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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 09:52 BJT

中股业绩：宝钢三季度净利同比近倍增，克服行业困难扭转上半年跌势

路透上海10月31日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司 周五公布，前三季净利润50.1亿元人民币，同比增7.94%；其中三季度净利润18.56亿元，同比劲增98%。尽管钢铁行业需求持续低迷，但该公司克服内、外部困难，并扭转上半年跌势。

三季报显示，前三季该公司实现营业收入1,435.92亿元，同比增0.93%；每股收益0.30元；

三季度，宝钢完成铁产量512.9万吨，钢产量530.6万吨，商品坯材销量536.3万吨；实现合并利润总额24.7亿元，环比二季度增加1.2亿元，同比去年三季度增加10.8亿元。

季报并指出，三季度，国内宏观经济低迷，经济下行压力犹存，钢铁需求持续低位徘徊。原料市场放量下行，国内钢铁业的产能过剩、低价微利已成为常态化。公司克服外部不利因素和内部定年修集中带来的生产组织困难，以公司整体效益最大化为导向，较好地完成各项经营任务。

中国钢铁工业协会周三称，前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元；其中主营业务利润扭亏为盈，但9月当月主营业务利润环比有所下降。

宝钢此前半年报显示，上半年实现净利润31.54亿元，同比下降14.82%，主要是受上半年汇兑损失的影响。

宝钢股份周四收报4.36元，过去三个月累计上涨0.93%。（完）

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