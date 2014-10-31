民生期货：消费淡季到来上海螺纹钢期货仍有下跌空间

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

近两个交易日，螺纹钢自低位开始小幅反弹，从反弹的性质来看，主要是空头获利回吐，并不是多头主动增仓，随着消费淡季的到来，螺纹钢或延续前期的下跌趋势，市场仍未见底。

从国外矿山的发货量来看，澳大利亚和巴西铁矿石的发货总量一直维持在1800万吨左右，未见减少。国内港口铁矿石库存压力稍减，截至10月24日，国内港口铁矿石库存为1.0581亿吨，连续四周下降，但总体仍在1亿吨以上，铁矿石供给压力仍存。从铁矿石现货价格来看，铁矿石普氏指数重新回到80美元，较2014年年初下跌41%；青岛港61.5%pb粉报价550元/吨，较2014年初降幅达到38%。由于低迷的市场价格，矿山招标频率明显降低，现货平台虽有成交，但成交价格连创新低，铁矿石现货市场难以摆脱弱势格局。(完)

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