民生期货：消费淡季到来上海螺纹钢期货仍有下跌空间

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
近两个交易日，螺纹钢自低位开始小幅反弹，从反弹的性质来看，主要是空头获利回吐，并不是多头主动增仓，随着消费淡季的到来，螺纹钢或延续前期的下跌趋势，市场仍未见底。
从国外矿山的发货量来看，澳大利亚和巴西铁矿石的发货总量一直维持在1800万吨左右，未见减少。国内港口铁矿石库存压力稍减，截至10月24日，国内港口铁矿石库存为1.0581亿吨，连续四周下降，但总体仍在1亿吨以上，铁矿石供给压力仍存。从铁矿石现货价格来看，铁矿石普氏指数重新回到80美元，较2014年年初下跌41%；青岛港61.5%pb粉报价550元/吨，较2014年初降幅达到38%。由于低迷的市场价格，矿山招标频率明显降低，现货平台虽有成交，但成交价格连创新低，铁矿石现货市场难以摆脱弱势格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。