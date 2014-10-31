期货日报：消息称中国四大煤企商讨调价，郑州动力煤价格有望上涨

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
一位煤炭行业人士透露，神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企昨日与中国煤炭运销协会开会商讨11月上调煤炭价格事宜，11月份动力煤价格将上调15元/吨。
国家出台遏制煤矿超能力生产的政策措施将控减煤炭产量，加之进入传统用煤高峰期，煤炭需求较前三季度会有所增加。此外，大型煤企拟以下年度供需双方合同洽谈为契机，适当提高煤价。因此预计四季度煤炭价格会有所回升。银河期货动力煤分析师于洁说：“用加税的方法限制煤炭进口，又严格限制国内产能产量，加上听闻国家发改委要求沿海电力企业不许采购和使用进口煤，等等，国内供应过剩的局面会得到缓解。在这种情况下，煤企联合上调价格，煤炭有上涨空间，但幅度有限。”(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。