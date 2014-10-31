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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:51 BJT

期货日报：消息称中国四大煤企商讨调价，郑州动力煤价格有望上涨

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

一位煤炭行业人士透露，神华、中煤、同煤、伊泰四大煤企昨日与中国煤炭运销协会开会商讨11月上调煤炭价格事宜，11月份动力煤价格将上调15元/吨。

国家出台遏制煤矿超能力生产的政策措施将控减煤炭产量，加之进入传统用煤高峰期，煤炭需求较前三季度会有所增加。此外，大型煤企拟以下年度供需双方合同洽谈为契机，适当提高煤价。因此预计四季度煤炭价格会有所回升。银河期货动力煤分析师于洁说：“用加税的方法限制煤炭进口，又严格限制国内产能产量，加上听闻国家发改委要求沿海电力企业不许采购和使用进口煤，等等，国内供应过剩的局面会得到缓解。在这种情况下，煤企联合上调价格，煤炭有上涨空间，但幅度有限。”(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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