中港股业绩：中国南车前三季净利增长近六成，行业景气度高

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透上海10月31日 - 中国大型轨道车辆生产企业--中国南车股份有限公司 周五公布三季报，前三季实现净利39.74亿元人民币，同比增长58.3%。而其竞争对手中国北车 亦取得65.1%的净利增速，显示近阶段高铁及地铁车辆行业景气度较高。
中国南车三季报显示，前三季公司实现营收848.9亿元，同比增长50.19%，每股收益0.29元。而前三季营收实现逾五成的增速，主要是动车组和城轨地铁产品交付量增加所致。
中国南车与中国北车 周一起双双停牌，因筹划重大事项，具体事宜将在近日公布。国内媒体稍早报导称，两家公司正谋划重组合并，南北车整合的筹备小组现已成立，由两公司一把手牵头，整合方案由中金公司具体负责，正在紧锣密鼓制定之中。
中国南车A股周四收报5.8元，过去一个月累计上涨11.11%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。