版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 09:08 BJT

中港股业绩：中国南车前三季净利增长近六成，行业景气度高

路透上海10月31日 - 中国大型轨道车辆生产企业--中国南车股份有限公司 周五公布三季报，前三季实现净利39.74亿元人民币，同比增长58.3%。而其竞争对手中国北车 亦取得65.1%的净利增速，显示近阶段高铁及地铁车辆行业景气度较高。

中国南车三季报显示，前三季公司实现营收848.9亿元，同比增长50.19%，每股收益0.29元。而前三季营收实现逾五成的增速，主要是动车组和城轨地铁产品交付量增加所致。

中国南车与中国北车 周一起双双停牌，因筹划重大事项，具体事宜将在近日公布。国内媒体稍早报导称，两家公司正谋划重组合并，南北车整合的筹备小组现已成立，由两公司一把手牵头，整合方案由中金公司具体负责，正在紧锣密鼓制定之中。

中国南车A股周四收报5.8元，过去一个月累计上涨11.11%。（完）

欲了解详情，可点选上证所公告　here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐