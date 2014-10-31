期货日报：郑糖振荡整理，静待糖会政策指引

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
以下内容节选自10月31日的《期货日报》：
糖价连续四个月整体大幅下挫之后，三季度末提前迎来触底反弹行情，反弹幅度为11.67%。10月国内糖厂集体推迟开榨、进口原糖装船进度放缓，令国内供应压力短暂缓解，而新榨季甘蔗收购价尚不能最终确定、陈糖销售进度好于预期、进口管理措施的出台成为近期市场的反弹动力。
从进口量看，去年四季度共进口食糖162.03万吨，季度进口量创历史最高纪录，其中10月、11月、12月三个月进口来自巴西的原糖量分别达到62.95万吨、39.5万吨和39.12万吨。对比今年同期船表数据可以看出，自8月底巴西港口装船进度相比去年同期大幅下滑，预计10月、11月到港的巴西原糖仅有22万吨、6万吨左右，同比锐减，且低于三季度的进口量。因此，进口糖到港压力在未来一个月将明显缓和。
政策的利好预期或许会在本周六在桂林召开的糖会上集中释放。但新糖定价问题有可能成为反弹过程中的阻力，同时随着外盘下挫，国内陈糖的消化难度将会加大，因此11月下旬需谨防糖价下挫的风险。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。