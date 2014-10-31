期货日报：郑糖振荡整理，静待糖会政策指引

以下内容节选自10月31日的《期货日报》：

糖价连续四个月整体大幅下挫之后，三季度末提前迎来触底反弹行情，反弹幅度为11.67%。10月国内糖厂集体推迟开榨、进口原糖装船进度放缓，令国内供应压力短暂缓解，而新榨季甘蔗收购价尚不能最终确定、陈糖销售进度好于预期、进口管理措施的出台成为近期市场的反弹动力。

从进口量看，去年四季度共进口食糖162.03万吨，季度进口量创历史最高纪录，其中10月、11月、12月三个月进口来自巴西的原糖量分别达到62.95万吨、39.5万吨和39.12万吨。对比今年同期船表数据可以看出，自8月底巴西港口装船进度相比去年同期大幅下滑，预计10月、11月到港的巴西原糖仅有22万吨、6万吨左右，同比锐减，且低于三季度的进口量。因此，进口糖到港压力在未来一个月将明显缓和。

政策的利好预期或许会在本周六在桂林召开的糖会上集中释放。但新糖定价问题有可能成为反弹过程中的阻力，同时随着外盘下挫，国内陈糖的消化难度将会加大，因此11月下旬需谨防糖价下挫的风险。(完)

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