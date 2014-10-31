《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
**上海证券报**
--中国证监会证券基金机构监管部相关人士表示，证券公司短期债试点初期主要限于20家具有良好的风险控制能力和合规经营意识，其资本实力较强，有偿债保障能力的证券公司范围内开展。
--记者从深圳国资委获悉，由深圳国资旗下重要投资平台深圳市投资控股公司制定的《深圳市投资控股有限公司全面深化改革实施方案》和《深圳投资控股有限公司关于完善深化改革实施方案配套政策及相关制度体系的建议》已获深圳国资委原则批准。
--记者获悉，相关监管部门已经批准全国信托登记中心落户上海自贸区。
--中国进出口银行副行长曹彤将出任微众银行行长，腾讯 持有微众银行30%股权。
--獐子岛 披露三季报，因北黄海遭遇异常的冷水团，公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾，受此影响，公司前三季业绩“大变脸”，由盈利变为亏损约8.12亿元人民币。
**第一财经日报**
--记者获悉，国家发改委本周已向各省物价部门下发征求意见稿，讨论全面放开药品价格；在这份征求意见稿中，“部分放开医疗服务价格”、“年内首先放开基本药物价格”等说法，首次被明确提出。
**人民日报**
--国家税务总局公布的数据显示，截至三季度末，全国营改增试点已累计减税3,276亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。