《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

**上海证券报**

--中国证监会证券基金机构监管部相关人士表示，证券公司短期债试点初期主要限于20家具有良好的风险控制能力和合规经营意识，其资本实力较强，有偿债保障能力的证券公司范围内开展。

--记者从深圳国资委获悉，由深圳国资旗下重要投资平台深圳市投资控股公司制定的《深圳市投资控股有限公司全面深化改革实施方案》和《深圳投资控股有限公司关于完善深化改革实施方案配套政策及相关制度体系的建议》已获深圳国资委原则批准。

--记者获悉，相关监管部门已经批准全国信托登记中心落户上海自贸区。

--中国进出口银行副行长曹彤将出任微众银行行长，腾讯 持有微众银行30%股权。

--獐子岛 披露三季报，因北黄海遭遇异常的冷水团，公司105.64万亩海洋牧场遭遇灭顶之灾，受此影响，公司前三季业绩“大变脸”，由盈利变为亏损约8.12亿元人民币。

**第一财经日报**

--记者获悉，国家发改委本周已向各省物价部门下发征求意见稿，讨论全面放开药品价格；在这份征求意见稿中，“部分放开医疗服务价格”、“年内首先放开基本药物价格”等说法，首次被明确提出。

**人民日报**

--国家税务总局公布的数据显示，截至三季度末，全国营改增试点已累计减税3,276亿元。(完)