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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 08:57 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元小幅跌向2014年低位

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* 英镑兑美元盘初在窄幅区间交投，开盘几无变动

* 英国10月消费者信心指数下滑至负2

* 20日波林格区间呈中性，5、10和20日移动均线向下

* 动能指标见顶，偏空确立，下看10月低位1.5875

* 纽约盘1.5950/1.6038区间两端分别为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/jes33w(完)

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