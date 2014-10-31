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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.16%，上日加权利率3.2790%

路透上海10月31日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.16%，上日该期限加权平均利率为3.2790%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.16% 3.28% 3.2790%

周四银行间市场质押式回购总成交金额10,113.40亿元，较上日的10,391.13亿元微降；其中，隔夜品种为7,883.89 亿元，上日为8,218.50亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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