《路透晚报》--10月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：四季度工业料延续三季度基本平稳态势，将继续定向施策--工信部

中国工信部周五表示，尽管工业面临很多下行压力，但综合来看积极的方面还是多一些，整个工业经济继续在向好的预期方向发展，初步预测四季度工业经济运行将延续三季度基本平稳态势。

--中国经济：产业景气指数持续回落，未来仍面临较大下行压力--国家统计局

中国国家统计局周四公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。

--《路透峰会》中国前海可实现错位发展，盯准香港、南海和产融结合--专家

和火热的上海自贸区相比，人民币国际化起步更早的深圳前海试验区似乎淡静很多。不过中国社科院专家指出，深圳前海可能和上海自贸区实现充分的错位发展，除了继续在人民币回流机制拓展方面进行探索外，深圳前海未来金融改革的新方向是盯准香港、南海和产融结合进行发展。

【金融】

--中国金融：央行9月公开数据印证当期进行过5000亿元的SLF操作

中国央行日前更新的货币当局资产负债表显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元人民币，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

--中国金融：三季报显示中行、建行及农行从央行获得了约3,600亿元流动性

中国五大国有银行新鲜出炉的今年三季报显示，三季度中国银行、建设银行和农业银行，从中国央行一共获得了约3,600亿元人民币的流动性，而工商银行和交通银行则并未位列其中。

--中港金融：香港财金三巨头下周将访京，市场关注沪港通--报载

市场忧虑沪港通因占领行动而延期的档口，香港经济日报周五报导称，香港财政司司长曾俊华、财经事务及库务局局长陈家强及金管局总裁陈德霖三大财金官员，下周中将出访北京。

--路透专访：中国人行称未来支付工具监管要采宽容态度--支付结算司高层

中国人民银行支付结算司副司长樊爽文周四表示，由于支付工具创新太快，未来监管要采宽容的态度，观察期要放长一点，将朝向报备制而不是审批制，主要就风险及客户讯息保护方面定出基本原则。

--《台湾金融市场一周展望》台股大病初愈望强心剂支撑，汇债难掀波澜

美联储声明在本周尘埃落定，但台湾金融市场初步消化讯息后仍难走出明确方向。下周在国际局势未能进一步明朗前，消息面转向本地市场。政府护盘台股“第四支箭〞将在下周射出，有望给股市注入一针强心剂；相较之下，汇、债市则料陷入观望波动有限。

【固定收益】

--《中国新债预测》三年续发国债均值3.42%，料需求平稳定位接近二级

中国财政部下周一将跨市场招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，债市在基本面和政策面支撑下依旧在强势格局中，但短期势头有所减弱，且国债表现也稍逊于金融债，料该期新债定位接近二级市场，预测均值为3.42%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS均小幅波动，关注宏观数据及央行政策

中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周五小幅盘整。交易员表示，当前宏观消息面相对淡静，继前期一波跌幅之后，现券收益率短期波动较为有限，虽然宽松预期推动下乐观情绪仍存，但机构暂无强烈做多动力。

--中国货币市场：月末资金面淡静收官，11月扰动因素略少支撑稳定预期

本月最后一个交易日，中国银行间资金市场依旧波澜不兴，周五主要回购利率变化有限。与10月相比，下个月少了季度缴税等扰动，支撑机构对流动性的持续稳定预期。

--中国票据市场：转贴利率本周以深跌终结10月，持续宽松预期等多因素推动

中国票据市场本周转贴利率跌逾20个基点(bp)，因对未来货币政策继续宽松的预期，期限错配交易，以及以票据充实贷款等多重因素共同推动，票据价格以连续单边下跌作别10月。

--中国货币市场：贵州银行今年同业存单额度150亿，74家银行共1.41万亿

中国贵州银行股份有限公司周五公告，今年同业存单发行额度为150亿元人民币。至此，累计已有74家银行披露年度计划，规模总计达14,098亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘反弹走升，年底小幅升值仍可期待

中国人民币兑美元周五早盘小幅走升，并未追随中间价微幅贬值方向。交易员反映，早盘市场结汇力量占据上风，市场回归以供求为主导的格局。

--中国外汇：汇率市场化改革有助避免实际汇率持续高估--专家

亚洲开发银行首席经济学家魏尚进认为，汇率市场化改革有助避免产生实际汇率持续高估的风险，其目的既非促进国际收支平衡，也非获得独立自主的货币政策。

--《离岸人民币综述》国际化新引擎关键在于提供值得信任的金融公共产品

过去五年高举高打的策略为人民币打通了走出去的捷径，但离扎根海外仍任重道远。目前市场共识是，配合资本项目开放来加大对外投融资将是新的推动引擎，而最为关键的是如何为国际金融体系提供值得信任的公共产品。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动

中国股市沪综指周五收升1.2%续创20个月新高，受银行、煤电等权重股板块带动。分析师指出，近日市场风格转换明显，增量资金积极涌入权重股，但今日银行股涨幅过快，对资金消耗较大，同时创业板下跌杀伤力也较明显。后市大盘料将在2,400点附近展开震荡。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比续升至80.6%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回升，债券配比亦由降转升。尽管中国宏观经济前景仍捉摸不定，股市面临回调压力加大，但在流动性充裕和市场利率下行的大背景下，基金经理选择增加股票和债券的配置。

--中国证券：上市公司前三季业绩增速放缓，新兴产业成亮点--报载

中国沪深股市上市公司三季报披露完毕，中国证券报周五统计显示，前三季上市公司的业绩整体增速出现放缓，但新兴产业上市公司呈现出产品市场化加速、盈利能力提升的特征，成为A股公司业绩整体增速下滑背景下的亮点。

--中国证券：创业板将开发区域指数产品，逐步允许境外投资者直投创业板

中国深圳证券交易所理事长吴利军表示，深交所将对创业板上市公司比较集中的地区，编制区域板块指数，并在此基础上开发可交易的指数产品，还将创造条件让国内已经在海外上市的创新创业企业，能够回归创业板上市，逐步让境外投资者可以直接投资创业板。

--中国黄金：前三季黄金产量同比增14%，但消费量降21%--行业协会

中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨，同比增长14.27%；同期黄金消费量则为754.82吨，同比下降21.42%。

--《中国大宗商品综述》煤炭总量调控新政重在产业布局，煤价年内有望小升

尽管中国煤炭消费总量很难预测，但产能严重过剩的共识已令监管层几度出手，从遏制煤矿超能力生产到调控煤炭总量的政策频出。不过可以看出的是，政策的着力点已从短期救市，更多拓展到产业布局方面。

--中国投资：弘毅投资称新常态下关注国企改革、海外并购及创新等投资机会

中国经济正进入“新常态”，经济减速和产能过剩并行，同时资本市场估值低迷，不少投资界人士困惑中国未来的投资机会在哪？中国本土大型私募股权投资企业（PE）弘毅给出了它的答案：国企改革、海外并购及创新。

--中港个股：中国石化斥5.6亿美元向母公司收购沙特炼化项目部分权益

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周五公告称，拟透过子公司以5.6亿美元向母公司中石化集团收购荷兰COOP公司，从而间接获得沙特延布炼化项目37.5%权益。

--中股业绩：宝钢三季度净利同比近倍增，克服行业困难扭转上半年跌势

中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司周五公布，前三季净利润50.1亿元人民币，同比增7.94%；其中三季度净利润18.56亿元，同比劲增98%。尽管钢铁行业需求持续低迷，但该公司克服内、外部困难，并扭转上半年跌势。

--中港股业绩：中信证券前三季净利63.65亿元，同比增逾七成

中国最大券商--中信证券周五公布，前三季实现净利润63.65亿元人民币，同比增长72.18%，其中三季度实现净利24.14亿元，增49.8%。

--中股业绩：上汽集团前三季净利增13.4%，其互联网汽车有望后年推出

中国最大的汽车企业--上汽集团周五公布，前三季实现净利204.09亿元人民币，同比增长13.4%。另据媒体今日引述公司高层称，其与阿里巴巴合作的互联网汽车有望在2016年推出。

--中港股业绩：中国南车前三季净利增长近六成，行业景气度高

中国大型轨道车辆生产企业--中国南车股份有限公司周五公布三季报，前三季实现净利39.74亿元人民币，同比增长58.3%。而其竞争对手中国北车亦取得65.1%的净利增速，显示近阶段高铁及地铁车辆行业景气度较高。

--香港个股：法国达能近44亿港元入股雅士利，持股25%成第二股东--公告