《全球重要经济事件一览表》--10月31日-11月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月31日(五)

巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。

比勒陀利亚--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在第五届南非央行大会上发表讲话(0700)。

都柏林--德国财政部长朔伊布勒和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲稳定和成长的金融政策”活动上发言(1430)。

罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。

东京--日本央行召开货币政策会议。

11月3日(一)

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话(1740)。

芝加哥--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储主持的“基础设施和经济增长：衡量融资模型的影响”会议上致欢迎辞和开幕词(1430)。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话(1400)。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹于多伦多对加拿大公私合营委员会发表谈话(1735)。

11月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

塞浦路斯尼科西亚--欧洲央行执委科尔在经济学人杂志组织的为期一天的会议上，就“欧元区当前形势”发表演说(0700)。

11月5日(三)

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在“多德-弗兰克之后的金融稳定：我们是否已解决企业大而不倒的问题？”会议上发表题为“致力于金融稳定”的讲话。会议由乔治华盛顿大学法律、经济和金融中心联合发起(1330)。

美国佛吉尼亚--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在劳伦森商会(Laurentian Chamber of Commerce)发表“澄清货币政策目标”的讲话(1415)。

伦敦--汤森路透主办2014年第四季货币政策论坛。演讲嘉宾：前英国央行货币政策委员会(MPC)委员Andrew Sentence和古哈德。

利马--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在第九届高层会议上就“全球银行标准暨监管及美洲监督优先任务”发言(1500)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)

新加坡--2014年亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会：发展亚洲资本市场(至11月6日)。多国央行高官将于会中发表谈话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在共同社主持的活动上发表讲话(0230)。

东京--日本央行将公布10月政策会议记录(2350)。

11月6日(四)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在由芝加哥联邦储备银行和英国央行主办的会议上致欢迎辞及介绍辞，会议主题为“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”(1540)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔将在“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议的午餐会上发言(1845)。

伦敦--英国央行宣布利率决定。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在一场题为“银行角色的改变”会议上发言(0830)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，之后宣布利率声明并召开记者会(1245)。

布鲁塞尔--欧元区财长召开会议。

11月7日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)于纽约市Money Marketeers活动，以“美联储沟通与前瞻性指引”为题发表谈话(0005)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于芝加哥联储举行的第10届年度社区银行家座谈会(Annual Community Bankers Symposium)发表开场演讲(1415)。

芝加哥--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)于芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表演说。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔就“欧洲区货币政策近期面临的挑战”发表演说(0800)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国央行于巴黎举行的“中央银行：前进之路”国际座谈会中，出席以“擘划宏观经济综合政策的未来”为题的小组座谈(1515)。

芝加哥--前美联储理事克罗兹纳在芝加哥联储与英国央行举行的“新国际金融体系：监管改革的分析和累计影响”会议中发表谈话(2000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程