更新版 1-台湾数据：第三季经济成长率初估略高于预期，因出口表现优于预期

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
* 台湾第三季经济成长率初估3.78%，为七季新高
* 出口表现优于预期，内需略差于预期--主计总处 (新增官员和分析师预估)
路透台北10月31日 - 台湾第三季经济成长率初估略高于预期，创下七季以来的高位，因出口表现优于预期。
台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.78%，经济成长率的前高为2012年第四季年成长率为3.85%。
主计总处专门委员梅家瑗表示，第三季的输出出口货品和劳务优于预期，但内需因有食品安全劣油事件影响，令内需表现不如预期。
台新投顾总经分析师王凯民称，第三季的表现符合预期，预估今年全年的GDP成长有3.7%。
〞行动装置的热销拉动，第四季我们预估还是不错。但在内需部分，受到劣油事件的影响，消费是有趋缓，影响第四季可能表现弱一点，但不会弱太多。〞他表示。
第三季商品出口较上年同期增加6.68%，加计服务输出且剔除物价后，第三季输出实质成长7.30%。
根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第三季台湾经济成长率料为3.7%，较第二季持平，劣猪油事件则不利第三季的内需。
韩国总统朴槿惠周三表示，韩国经济虽然出现一些好转迹象，但仍处在危机中，并警告该国经济可能陷入长期低迷。
韩国第三季GDP初值较上年同期增长3.2%。 韩国企划财政部称维持今年经济成长3.7%的预估。
中国今年希望经济增长7.5%，但很多分析师预计年增幅为7.4%，这将是24年以来最低。世界银行则表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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