中国货币市场：月末资金面淡静收官，11月扰动因素略少支撑稳定预期

路透上海10月31日 - 本月最后一个交易日，中国银行间资金市场依旧波澜不兴，周五主要回购利率变化有限。与10月相比，下个月少了季度缴税等扰动，支撑机构对流动性的持续稳定预期。

上海一银行交易员称，目前来看，虽然隔夜等低价格品种稍显抢手，但市场供求总量较为平衡，“11月应该会比较平稳吧，(缴税等)扰动因素比较少了。”

央行数据显示，近年以来，10月均有数千亿元人民币的财政存款从银行体系流出，原因主要为上缴税款。而11月，财政存款则以投放居多。

上海另一银行交易员并表示，若央行维持相对宽松的政策意图，不排除七天期等主要回购利率在现有基础上有所下行。

按七天期回购 最新约3.22%的加权利率看，该水平较9月末时点涨逾30个基点(bp)；隔夜品种月度涨幅则明显逊色，不足5个bp。

在例行资金压力较大的9月，中国央行很可能确实出手扶持流动性。最新货币当局资产负债表显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

本周公开市场方面，央行共进行了两次200亿元14天期正回购操作，利率持稳在3.40%，并连续第三周资金回笼量与到期量持平。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5703 2.5674 +0.29

七天 3.2263 3.2790 -5.27

14天 3.8199 3.8559 -3.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1450 1.9600 +118.50

七天 3.0900 2.9950 +9.50

14天 3.2750 3.1000 +17.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6500 2.6400 +1.00

七天 3.2800 3.2500 +3.00

14天 3.8100 3.7900 +2.00

Shibor

其中:隔夜 2.5590 2.5540 +0.50

七天 3.2000 3.1915 +0.85

三个月 4.4472 4.4495 -0.23