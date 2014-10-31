全球金市：金价盘旋于1,200美元附近，或录得七周来最差单周表现

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
0038 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,200.12美元，周四下跌1%，亦触及10月6日以来低位1,195.70美元。
现货银 亦持稳，上日下跌近4%，至2010年初以来低位16.30美元。
贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长。第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。
美联储周三结束购债计划，并认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。这些消息打压了金价。
美联储的评论与强劲的经济数据，令股市与美元持续走坚，削弱避险黄金的魅力。
10月黄金价格下跌约1%，连续第二个月下跌，银价则下跌将近3%。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，该基金持仓量下滑0.16%至741.20吨，触及六年低位。
另外，据中国第一财经日报网站周四的消息，中国正针对9月贵金属出口暴增进行调查，显示贵金属贸易数字疑有不正常情况。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/李春喜)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。