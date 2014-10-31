全球金市：金价盘旋于1,200美元附近，或录得七周来最差单周表现

0038 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,200.12美元，周四下跌1%，亦触及10月6日以来低位1,195.70美元。

现货银 亦持稳，上日下跌近4%，至2010年初以来低位16.30美元。

贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长。第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。

美联储周三结束购债计划，并认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。这些消息打压了金价。

美联储的评论与强劲的经济数据，令股市与美元持续走坚，削弱避险黄金的魅力。

10月黄金价格下跌约1%，连续第二个月下跌，银价则下跌将近3%。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，该基金持仓量下滑0.16%至741.20吨，触及六年低位。

另外，据中国第一财经日报网站周四的消息，中国正针对9月贵金属出口暴增进行调查，显示贵金属贸易数字疑有不正常情况。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金