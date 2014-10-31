香港个股：法国达能近44亿港元入股雅士利，持股25%成第二股东--公告

路透香港10月31日 - 中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际 周五公布，蒙牛乳业 、雅士利国际、法国达能 于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。

雅士利刊登在联交所的公告称，认购价格较雅士利10月28日收市价3.17元溢价约16.7%，所得款项净额预计约43.79亿元，将用作扩展及加强其婴幼儿配方奶粉业务。

如交易成功，达能将以25%的股份成为雅士利第二大股东；交易完成后，蒙牛（通过其在蒙牛国际中的持股权益）在雅士利中的权益将由约68.05%摊薄至大约51.04%，且雅士利将仍是蒙牛的附属公司。

此外，蒙牛及雅士利将会就雅士利可能投资于达能集团的一家附属公司--多美滋中国的少数权益进行可行性研究。惟现时有关方并没有就可能的战略投资达成明确的协定。

雅士利国际已自10月29日暂时停牌，周五已恢复买卖。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)