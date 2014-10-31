香港个股：法国达能近44亿港元入股雅士利，持股25%成第二股东--公告

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透香港10月31日 - 中国婴幼儿配方奶粉生产商--雅士利国际 周五公布，蒙牛乳业 、雅士利国际、法国达能 于10月30日联合签署了一份股份认购协议。根据协议，达能将以现金43.9亿港元参与雅士利国际的11.86亿股新股定向增发，增发价格为每股3.70港元。该批股份设有三年锁定期。
雅士利刊登在联交所的公告称，认购价格较雅士利10月28日收市价3.17元溢价约16.7%，所得款项净额预计约43.79亿元，将用作扩展及加强其婴幼儿配方奶粉业务。
如交易成功，达能将以25%的股份成为雅士利第二大股东；交易完成后，蒙牛（通过其在蒙牛国际中的持股权益）在雅士利中的权益将由约68.05%摊薄至大约51.04%，且雅士利将仍是蒙牛的附属公司。
此外，蒙牛及雅士利将会就雅士利可能投资于达能集团的一家附属公司--多美滋中国的少数权益进行可行性研究。惟现时有关方并没有就可能的战略投资达成明确的协定。
雅士利国际已自10月29日暂时停牌，周五已恢复买卖。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。