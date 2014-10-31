港报财经评论：估加息时间，美股添波动--经济日报10月31日

估加息时间，美股添波动/林瑞芬

美联储决定终结第三轮QE，符合市场预期。港股昨日已完成场内结算，11月市况相信仍然离不开香港政治因素、对美息趋向以及中国内地出招维稳经济及推动改革等左右。昨日大市成交额超过675亿港元，恒指收报23,702点，回0.5%。技术上，50天平均线24,000左右为阻力大关，宜破之；不然，反覆为主，支持在23,000。国指昨收报10,628点，回0.9%；技术上，周三已弹升抵近50天平均线10,750，此为关键阻力，若受制而回，10,200为支持参考。后市且看能否借东风，关注A股表现。

美联储是次虽保留了有关短期利率将在较长时间内维持在接近零水平的保证，不过，此次却对美国就业市场和通胀呈现乐观的表述，在劳动力市场存在利用不足的表述中去掉了“严重”的措辞，反映偏向鹰派。美联储未来数月的讨论重点，将转向何时开始上调短期利率，以及如何在上调之前向市场传递这一讯号。目前市场暂共识的加息时间表，将在2015年年中开始。

不过，由于人口老龄化、产能过剩和需求不足的原因，预计全球经济在较长时间将面临“低增长、低通胀”格局，这使各国货币政策均在较长时间保持宽松。对于美国，未来经济复苏遇阻窒的风险，可能比通胀上升的风险更为大（油价已见回落纾缓成本上升压力），因此，首次加息的时点不排除有所滞后。

美国几时加息，其中一个重要参考指标是通胀率。有研究指加息周期一般开始于CPI超过2%的临界点并将趋势性上升的时候。综合1980年以来，美国经历过五个加息周期，周期的主要特征可见有三：

一是加息周期与经济周期强相关，一般加息周期结束后8至16个月经济达到周期高点；一般一个经济周期内至少存在一次加息周期，如果经济周期较长，则可能存在两次加息周期。

二是加息周期一般开始于经济过热、CPI超过2%的临界点并将趋势性上升的时候，而这时候的工业产值增速也趋于上升或平稳运行；当通胀预期趋于稳定或下降时，加息周期也接近尾声。

三是加息一旦开始，一般都是连续的，平均加息间隔两个月，即每次议息会议都会加息一次，加息幅度为25至30个基点（BP）左右，总加息幅度为285个基点，平均加息次数为十次，平均升息周期为18个月。(B05)

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