港报财经评论：中国减奶粉进口，纽元危矣--信报10月31日

中国减奶粉进口，纽元危矣/习广思

美国联储局公开市场委员会于香港时间昨天凌晨公布议息声明，内容肯定就业市场改善，以及通胀在油价下跌而短期偏低，但联储局并没有表示忧虑。消息公布后，美股先跌后回稳，最受影响的是汇市，美元立即转强，兑欧罗、英镑、日圆等都升0.7%或以上，兑纽元更升了1.48%；非美元货币经过9月大跌后，本月反弹轻微，承接力不强，看来11月又是开仓买美元沽其他货币的时候。

联储局的声明其实颇为中性，不鸽也不鹰，既无之前有人希望会延长买债期限，也没有确定何时加息，继续用低息维持一段长时间等字眼。但与9月的议息声明比较，则对就业市场改善较为乐观，删除了就业市场仍有过剩人手的字眼，并指出过剩情况已日渐收窄，中长有利通胀回升。

上次投反对票的两位鹰派成员CharlesPlosser及Richard Fisher对今次声明均收货，反而唯一的反对票是鸽派的Narayana Kocherlakota。今次声明立场中性，美股反应温和，香港投资者本以为可以暂时摆脱息魔的阴霾，集中精神研究个别行业及股份的优劣，进行投资决定。恒指昨天跌了117点，收报23,702点，跌幅不算大，属正常调整，主要受到中海油 业绩逊预期而拖累了一众石油石化股，反而必需消费品股如蒙牛 、康师傅 、旺旺 及恒安 都跑赢大市。

不过，昨晚欧罗及欧股异常疲弱，欧洲Stoxx指数跌1.4%，欧罗亦跌穿1.26水平，意大利、西班牙及希腊的银行股跌幅颇大。欧洲银行监管局主席Andrea Enria在柏林的记者会上表示，压力测试中过了关的银行，问题也未必已完，当市场对压力测试效果半信半疑之际，这位大哥这样说，大家自然又把风险之门关上一点。

经济数据也不算令人鼓舞，德国公布的通胀数据，有6个州的消费物价指数按月下跌，通缩阴影重燃。信贷评级公司惠誉昨天发表报告指出，欧洲的通缩风险日增，当地的寿险须小心应对，由于债息低影响保险公司的盈利；加上有保证的负债将令寿险公司陷入困境。惠誉认为，大型寿险公司有较强的能力应对通缩风险，避免遭降信贷评级，但小型寿险公司较易受各种不利因素影响，评级有可能被下调。(B01)

美汇关键看86.1/苏子

虽然联储局真的可以于本月结束QE3措施，但由于局方同时重申仍将继续保持零利率一段长时间，这意味着美国未必能于明年上半年正式进入加息周期。由于联储局的议息结果是在市场预期之内，因此汇市并未出现翻天覆地的巨变，美元整体走势其实仍在近期波动范围之内。

市场目前相信，美国继续保持零利率一段长时间的机会甚高，在此大前提下，预料昨晨市场知悉联储局的议息结果后所触发的美元上升浪，只属于昙花一现。倘若昨晚美汇指数返回本月7日的86.1高位以下收市，并使到日线图呈现近似射击之星不利形态，相信今天美元的走势好不到哪里去，小心将抹去议息后所触发的升幅，最终令美汇指数在日线图上呈现一组不利后市的黄昏之星形态。

不过，倘若昨晚美元未能如预期般掉头回落，反而可以成功承接昨晨的良好上升势头继续高收，反映美元看好的投资者正在主宰着大市，因此后市美元的走势绝对可以看高一线。金价于上周二触及1255.2美元高位后，便以射击之星不利形态回落，并且更于上周一至周三这三个交易天，在日线图上呈现一组不利后市的黄昏之星形态。

金价在前天成功跌破本月中旬的1,221.6美元低位支持后，走势便急转直下，再配合上述已确认的不利形态来看，相信短期内进一步跌破1,200美元关口，并再次考验本月6日的1,182.8美元低位的可能性不容抹煞。短线而言，除非金价可以升回本月中旬的1,221.6美元低位之上波动及收市，否则整体策略宜继续顺势沽出。(B12)

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