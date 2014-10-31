港报社评：撕裂有时，缝补有时，是时候考虑集体自首--信报10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
正当法治堡垒受到十月围城似的侵蚀之危，大律师公会发声明表示忧虑，尽管仍然有人不以为然，继续视法庭禁制令如无物，但公民抗命违反法律乃不争之事实，而且持续超过一个月的占领运动的而且确妨碍了不少平民百姓的日常生活。因此，愈来愈多支持民主但不认同严重损害社会正常运作及冲击法治的有识之士，谆谆规劝示威者适时撤退，重新部署如何继续争取其狮子山上黄帜垂天的「我要真普选」。
由于占领运动几位核心人物都大义凛然地讲过，运动结束之后将会向警方自首，以示尊重法治，所以我们认为，现在正是时候认真考虑集体自首，一来为情操高尚但不守法律的行动负责，二来藉此作为某种意义的撤退象征，待社会面貌回复过来之后重新上路。
假如戴、陈和其他示威者作出自首的典范，不期然让人想到古希腊时代活跃于雅典的伟大哲学家苏格拉底，即使面对不公义的审判以及不人道的死刑，苏格拉底依然选择至死不渝地遵守法律，安然接受于理不合的裁决。
民主诚可贵，法治价更高。正如中大香港亚太研究所近日就香港核心价值的调查显示，有超过90%受访市民同意法治是香港的核心价值，其次是公正廉洁、追求社会稳定及自由；至于民主就排第九。若然这次占领运动在经过几番狂飙之后，能够回复香港本来赖以自豪的法治，相关人等兑现自首的庄严承诺，香港的民主之路才不会出现走歪之虞，阴霾扫尽之后的明天才会更美好。(A02)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。