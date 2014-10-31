港报社评：撕裂有时，缝补有时，是时候考虑集体自首--信报10月31日

正当法治堡垒受到十月围城似的侵蚀之危，大律师公会发声明表示忧虑，尽管仍然有人不以为然，继续视法庭禁制令如无物，但公民抗命违反法律乃不争之事实，而且持续超过一个月的占领运动的而且确妨碍了不少平民百姓的日常生活。因此，愈来愈多支持民主但不认同严重损害社会正常运作及冲击法治的有识之士，谆谆规劝示威者适时撤退，重新部署如何继续争取其狮子山上黄帜垂天的「我要真普选」。

由于占领运动几位核心人物都大义凛然地讲过，运动结束之后将会向警方自首，以示尊重法治，所以我们认为，现在正是时候认真考虑集体自首，一来为情操高尚但不守法律的行动负责，二来藉此作为某种意义的撤退象征，待社会面貌回复过来之后重新上路。

假如戴、陈和其他示威者作出自首的典范，不期然让人想到古希腊时代活跃于雅典的伟大哲学家苏格拉底，即使面对不公义的审判以及不人道的死刑，苏格拉底依然选择至死不渝地遵守法律，安然接受于理不合的裁决。

民主诚可贵，法治价更高。正如中大香港亚太研究所近日就香港核心价值的调查显示，有超过90%受访市民同意法治是香港的核心价值，其次是公正廉洁、追求社会稳定及自由；至于民主就排第九。若然这次占领运动在经过几番狂飙之后，能够回复香港本来赖以自豪的法治，相关人等兑现自首的庄严承诺，香港的民主之路才不会出现走歪之虞，阴霾扫尽之后的明天才会更美好。(A02)