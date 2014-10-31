港报社评：储局鹰派姿态，为政治多于经济--经济日报10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
美联储局昨晨会议后声明呈鹰派色彩，因出乎市场意料，美元滙价随即上升、环球股市添压。惟与其说储局姿态是出于经济原因，更可能是基于政治考量，现实是储局不急于加息。
储局最新的议息会议会后声明，既有市场预料之中，更具市场意料之外的内容。市场预料之中的，是储局宣布终止量宽买债计划，并保留将维持现行超低利率「相当一段时间」的说法。惟正因终止买债计划，加上外围如欧、日、中的经济减速、油价下跌等，外界原预期储局为稳市场情绪，会摆出中立甚至稍鸽姿态。
未料储局议息声明却亦表示就业市场向好，包括职位稳健增加、一系列指标显示劳动资源过剩情况逐步改善等。由于就业与通胀是储局决定何时加息的关键，市场遂认为声明反映储局偏向鹰派，遂猜测加息或会提前，如最大可能在明年第三季启动加息周期。
储局这次的鹰派姿态，相信有政经两重因素，尤以政治考量为重。经济方面，美国就业情况确在持续改善中，失业率已跌至5.9%，每月新增非农职位平均亦逾22万个；至于外围经济环境虽非无关痛痒，惟储局利率决策以美国本土经济情况为依归，除非外围变化明显威胁本土经济表现，否则对储局加息与否无甚影响。
个中底因很可能是政治压力。美国共和党一直不满储局不断量宽，认为埋下严重通胀祸因，故不但不断狠批储局，还提出立法加强审议储局的议案。
故对储局、对储局主席耶伦来说，最佳应对方法是反正距离需要加息还有一段时间，不妨摆摆鹰派姿态，先减政治话柄与压力。
储局将何时加息、加息步伐如何，当然十分重要，惟在政治压力影响下，外界对储局所摆姿态宜小心解读。何况在美国本身弱复苏、外围环境多变的情况下，耶伦亦只得走着瞧，故更具关注价值的，始终是美国经济数据尤其通胀与通胀预期走势。(A12)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。