港报社评：占领运动争民主普选中央视为要脱离管辖--明报10月31日

占领运动的组织者对于运动的性质，一直刻意与革命切割，强调他们并非搞革命，运动目的只是争取有真正选择的民主普选而已。不过，这些信誓旦旦，并未纾解中央对运动的革命实质的忧疑。中共总书记习近平在刚结束的中共十八届四中全会发表讲话时，谈到香港问题的部分，虽然未用「革命」来形容占领运动，但是他对运动的认知，与运动组织者的说法显然存在鸿沟，折射出香港事态的复杂性质。

习近平说： 「香港是我国的一个特别行政区，必须接受中央管辖，这一点不可能有丝毫动摇。有人想在那儿『翻天』、想借政制发展使香港脱离中央管辖，那是我们绝对不能答应的，也是绝对不能得逞的。」

从说法上，习近平并未如其他中央领袖那样，以颜色革命形容占领运动。不过，他指有人「想借政制发展使香港脱离中央管辖」，这说法与「革命」异曲同工，甚至还有把香港推向独立的潜台词。

这段日子，许多人都提出应该正确看待一些极端主张和行径，认为这些只是香港社会的末流，切勿轻言港独，因为若让港独忧虑充塞着思维，那就会判断错误，对港政策偏离实情。

习近平对有人想借政制发展使香港脱离中央管辖，提出了两个「绝对」，即是绝对不能答应和绝对不能得逞。在中央与香港特区互信跌至谷底情况下，政治难望突破，香港的经济、社会、建设等各方面发展，会受到怎样的影响？沪港通之开通无期，是否一叶知秋，值得密切关注。(A03)