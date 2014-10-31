港报社评：退市暗涌多，“占中”添金融风险--星岛日报10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
美国联邦储备局结束向市场注资买债，下一步将轮到加息，美元转强可能加速新兴市场资金流失，增加了本港股市和楼市风险，市场还要承受占领运动和不合作运动带来的政治风险，这阵子虽然没有剧烈震荡，却已是暗涌处处。
市场短期没有刮起飓风，署理财政司司长陈家强却已经看到美元上升的波动。美国经济转好，就业和消费信心改善，资金自然从各地新兴市场回流，促成美国经济加温，当刺激通胀快升到越过联储局的安心界綫，当局就会加息降温。
新兴市场经济本来受惠于全球资金泛滥，部分甚至出现过度投资和借贷的泡沫，现在却要面对资金流走、泡沫爆破可能产生的金融震荡，香港虽然对金融风险管制比较好，却未必能够独善其身，而在联系汇率机制下，不得不跟随美国加息，股市楼市都势将受影响。
际此经济环境，香港还要面对占领和不合作运动产生的政治风险，如果旷日持久，或者出现大规模暴力冲突或武力清场，难保不成为政治和金融动荡的触发点。
在这种政经气候下，沪港通这列股市直通车，即使万事俱备都要暂时停开，本来随直通车而来的放宽港人每天兑换人民币上限，亦「只闻楼梯响」，就毫不令人意外。
故此，即使沪港通有利两地金融经济长远发展，中央也要确保开通时机合适，目前香港政治持续不稳定，而法治环境又受到冲击，中央对推出涉及内地与香港金融市场的新措施，必须十分小心。
群众运动即使暂时收兵，也往往会卷土重来，菲律宾、泰国和乌克兰都如此，香港不会例外，加上议会的不合作运动，对法律和司法制度的漠视，政治动荡的阴魂将会长期徘徊不散，令金融市场的风险大增，若同时遇到外围暗涌，风暴随时骤然而至。正如金管局总裁陈德霖所言，香港多年努力建立的金融中心，会被政治动乱破坏于瞬间。(A06)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。