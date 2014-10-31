港报社评：尊重法治是主流， 违法“占中”不得人心--文汇报10月31日

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
中大香港亚太所昨日公布的调查发现，有超过90%受访者同意法治是香港的核心价值，其次为公正廉洁及追求社会稳定，至于民主则排第九位。在民调中，认同法治是香港核心价值的选项高踞榜首，不仅说明尊重法治才是本港的主流民意，而且显示市民对非法「占中」极度担忧，希望警方依法结束违法「占中」。
香港被视为法治社会，拥有良好的法治精神，成为香港吸引外来投资的竞争优势，对保持香港国际金融中心的地位举足轻重。但是，「占中」打着「民主」旗号，肆意践踏法律，动摇香港的法治根基。「占中」发起人身为法律学者却知法犯法，鼓吹参与者违法瘫痪交通。大律师公会看不过眼，发表措词严厉的声明，直斥「占中」诋譭破坏法治精神，更形容香港法治「危如累卵，破在旦夕」。这正正反映出香港市民内心的深层忧虑。
「占中」破坏法治，对香港的种种负面冲击不断浮现，市民心急如焚，不得不奋起表达维护法治、反对「占中」的强烈意愿。
非法「占中」霸占交通要道长达个多月，各行各业和普罗市民饱受煎熬，这在世界上其他城市，都是不能容许的。外国都是以清场制止非法占领。现在香港市民的声音已经很清晰，沉默的大多数希望恢复秩序、维护法治，社会各界支持政府、警方尽快执法清场，依循法治结束「占中」。警方有责任维护法治，是时候顺应民意采取清场行动，维护公众安宁，保障公共安全和秩序，彰显法治精神。 (A05)
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。