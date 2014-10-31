星股业绩：星展银行第三季净利优于预期，惟贷款成长放缓

路透新加坡10月31日 - 东南亚最大银行--星展银行 公布第三季获利增加17%，受惠于净息差创下九季来最高，不过贷款成长放缓至2012年底以来最低。

放款成长放缓反映出，在政府祭出一连串抑制房价措施后房市下滑，以及中国相关的贸易融资需求迟滞。

贷款成长放缓至8%，为2012年第四季以来最低同比增幅。

对手华侨银行 周四公布，季度获利因一次性收益而增加62%，但备受关注的核心获利却略低于分析师的平均预估。

新加坡第三大银行--大华银行 公布季度获利增加18.7%。

星展银行今年上半年净利22亿坡元(17.2亿美元)，略高于2010年的全年净利。

九个月获利为创纪录的32.1亿坡元。

“尽管有些放缓，但第三季仍有很强的获利动能，受惠于业务的全面成长，”执行长Piyush Gupta在声明稿中表示。

星展表示，7-9月净利为10.1亿坡元，高于路透调查五位分析师平均预估的9.71亿坡元，上年同期为8.62亿。