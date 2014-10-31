星股业绩：星展银行第三季净利优于预期，惟贷款成长放缓

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透新加坡10月31日 - 东南亚最大银行--星展银行 公布第三季获利增加17%，受惠于净息差创下九季来最高，不过贷款成长放缓至2012年底以来最低。
放款成长放缓反映出，在政府祭出一连串抑制房价措施后房市下滑，以及中国相关的贸易融资需求迟滞。
贷款成长放缓至8%，为2012年第四季以来最低同比增幅。
对手华侨银行 周四公布，季度获利因一次性收益而增加62%，但备受关注的核心获利却略低于分析师的平均预估。
新加坡第三大银行--大华银行 公布季度获利增加18.7%。
星展银行今年上半年净利22亿坡元(17.2亿美元)，略高于2010年的全年净利。
九个月获利为创纪录的32.1亿坡元。
“尽管有些放缓，但第三季仍有很强的获利动能，受惠于业务的全面成长，”执行长Piyush Gupta在声明稿中表示。
星展表示，7-9月净利为10.1亿坡元，高于路透调查五位分析师平均预估的9.71亿坡元，上年同期为8.62亿。
星展的季度净息差收入跳增14%至16亿坡元。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。