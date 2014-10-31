中国个股：苏宁云商称互联网转型已贯穿全价值链，“双11”将见效果

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
路透上海10月31日 - 近年来一直在探索互联网转型的中国传统家电零售连锁企业--苏宁云商 董事长张近东周四稍晚表示，苏宁的互联网转型已贯穿全价值链，从购物、支付至配送、售后，苏宁的线上线下模式（O2O）转型成果将在国内“双11”购物节（11月11日）时集中体现。
他在参加私募股权投资企业弘毅举办的论坛时表示，零售业互联网化不能简单的理解为做个电商网站，而是要迈出从传统电商、O2O零售到全价值链互联网三个阶段，包括前台和后台的互联网化。
“苏宁的转型已经从弯道进入直道，线上线下、前台后台每一个毛孔都正在全部互联网化，”他说。
他表示，目前苏宁正进入到互联网转型第三个阶段，通过供应链互联网变革、互联网金融、物流社会化和公有云，实现企业的全面互联网化。
他说，随着移动互联网的兴起，碎片化的、随时随地自由购物的需求将成为主流，消费者在哪里，需求就在哪里。所以只有线上线下全渠道的布局，购物、支付、配送、售后全流程的融合，以及线下的互联网运营管理才能满足消费者整个流畅的体验。
2012年，弘毅投资投资12亿元参与苏宁云商的定向增发，并推动苏宁由传统门店零售组的重资产业务向以互联网、云计算等为代表的轻资产业务转型。之前苏宁云商已上线了电商网站苏宁易购，加强了线下网点的互联网化，加强了移动端的布局。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。