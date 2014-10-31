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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 09:53 BJT

****《港报快速浏览》--10月31日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                     
 《香港报摘》--经济日报                                                 
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                         
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：撕裂有时，缝补有时，是时候考虑集体自首--信报                 
 港报社评：储局鹰派姿态，为政治多于经济--经济日报                       
 港报社评：占领运动争民主普选中央视为要脱离管辖--明报                   
 港报社评：退市暗涌多，“占中”添金融风险--星岛日报                     
 港报社评：尊重法治是主流， 违法“占中”不得人心--文汇报                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国减奶粉进口，纽元危矣--信报10月31日                   
 港报财经评论：估加息时间，美股添波动--经济日报10月31日                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                 
 台湾报摘                                                                 
    
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