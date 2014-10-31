《港报快速浏览》--10月31日报摘,社评及财经评论****

台湾股市：盘中微涨，受美股涨势及外资买盘提振
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报 《香港报摘》--经济日报 《香港报摘》--其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：撕裂有时，缝补有时，是时候考虑集体自首--信报 港报社评：储局鹰派姿态，为政治多于经济--经济日报 港报社评：占领运动争民主普选中央视为要脱离管辖--明报 港报社评：退市暗涌多，“占中”添金融风险--星岛日报 港报社评：尊重法治是主流， 违法“占中”不得人心--文汇报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：中国减奶粉进口，纽元危矣--信报10月31日 港报财经评论：估加息时间，美股添波动--经济日报10月31日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
路透台北4月26日 - 台湾股市周三延续涨势，昨日曾创下近三周最大 单日百分比涨幅；台币则飙升至逾两年半最高水平。 近期随着外资买超，散户投资者纷纷加入，而且隔夜美股上扬增添更 多乐观情绪。 0320 GMT，台股加权股价指数涨0.1%至9,846.66点，上日收涨1.3%，为4月初以来的最大涨幅。 电子类指数一度涨0.4%，金融保险类指数一度则跌0.3%。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/27 7 2.45% 700 2017/4/27 14 2.60% 200
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。