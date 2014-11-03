《中国债券市场每日交易备忘》--11月3日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币三年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.42% 农业发展银行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:30招标 农发行至多60亿元人民币一年期固息增发债14:00-15:30招标 厦门翔业集团10亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 中航机电系统15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和建行主承 华能国际 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 华能集团40亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和招行主承 大连港 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和民生银行主承 株洲高科集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 上海能源 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和建设银行主承 江苏省华建建设股份有限公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 广东省航运集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 宁波金田投资控股3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承 厦门信达 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和浦发银行主承 绍兴市水务集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行和国信证券主承 中国建材 50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和浦发银行主承 中国广核集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和进出口主承 国家开发投资公司40亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和建设银行主承 乌兰察布市集宁区城建投开发12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，日信证券主承 惠安县城乡建设投资经营7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，东兴证券主承 浦发银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3599% 南京银行 10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% 上海银行10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9499% 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2801% 上海银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3802% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2699% 兴业银行15亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4800% 浙江乐清农商行2亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2010% 鄞州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发和行，参考收益率4.5498% 鄞州银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:20报价发和行，参考收益率4.6500% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部150亿元三个月期贴现国债149907，参考收益率3.4059% 进出口行50亿元七年期固息债140373，票面利率4.38% 自贡市高新投资10亿元七年期固息债1480537，票面利率5.73% 东方证券25亿元83天期短融071408007，票面利率4.08% 徐工集团工程机械22亿元六个月期超短期融资券011499048，票面利率4.40% 鞍山城建投发展公司5亿元一年期短期融资券041458079，票面利率4.46% 牡丹江国资投资控股3亿元一年期短融041478001，票面利率4.65% 河北国资控股运营公司5亿元一年期短融041462047，票面利率4.67% 杭州交通投资集团6亿元一年期短融041466027,票面利率4.43% 内蒙古双欣能源化工6亿元一年期短融041454071，票面利率7.00% 郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融041465008,票面利率5.28% 中山城建集团2亿元一年期短融041452058，票面利率5.00% 河北国资控股运营公司5亿元五年期中票101462035，票面利率5.70% 北京京城机电控股12.5亿元五年期中票101469025，票面利率5.10% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280.4亿元五年期国债140026，票面利率3.53% 国开行40亿元七年期固息增发债140221，发行价格105.72元 国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价格106.36元 国开行60亿元一年期固息增发债140223，发行价格100.96元 国开行40亿元五年期固息增发债140224，发行价格103.32元 国开行60亿元三年期固息增发债140225，发行价格101.00元 国开行120亿元10年期二级资本债140226，票面利率5.30% 厦门象屿集团5亿元九个月期超短融 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融 南京新工投资集团20亿元一年期短期融资券 洪涛装饰 3亿元一年期短期融资券 山东黄金集团30亿元永续中票 广东粤海控股15亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 民生银行 43.25亿元10年期固息债040801到期兑付，票面利率5.10% 民生银行14.85亿元10年期浮息(一年定存基准)债040802期兑付，基本利差2.40% TCL集团 8.6亿元三年期中票1182298到期兑付，票面利率7.01% 太钢不锈 10亿元三年期中票1182300到期兑付，票面利率5.51% 无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301到期兑付，票面利率7.01% 中信建投证券19亿元三个月期短融1490139到期兑付，票面利率4.53% 长城证券8亿元三个月期短融1490141到期兑付，票面利率4.69% 上海电气集团20亿元六个月期超短融011478002到期兑付，票面利率4.78% 05国开21 050221付息 06北车债 068043付息 13太钢MTN001 101353014付息 12铁道11 1280372付息 12铁道12 1280373付息 12锡山债 1280376付息 12苏科发债 1280377付息 12蓉工投债 1280378付息 12国航股MTN1 1282446付息 13国开11 130211付息 13国开12 130212付息 13国开13 130213付息 13铁道09 1380343付息 13铁道10 1380344付息 12中国信达债01 091201001付息 12中国信达债02 091201002付息 10辽能源债 1080138付息 10渝高速MTN1 1082193付息 11TCL集MTN2 1182299付息 12甬城投MTN1 1282447付息 12中材集MTN1 1282448付息 11进出18 110318付息 11晋煤MTN2 1182302付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --订单下降及生产活动减缓影响，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI 降至五个月低点，仍位于荣枯分界线上，表明制造业总体平稳但存在一定下行压力，需要加快落实稳增长措施。 --中国指数研究院报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。 整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。 今日公布10月官方非制造业PMI (9月54.0) 10月汇丰制造业PMI终值 (9月50.2) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月53.5) 11/8公布10月进出口贸易数据 (9月顺差309.4亿美元) 11/10公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴；审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申