日本股市：日经指数跳涨，受GPIF将提高股票配比的消息提振

全球金融市场密切关注GPIF的配置，因为即使是1个百分点的微小改变，都意味着超过100亿美元的转移。

“这令人意外。一般认为GPIF对日股的投资为20%。25%的影响会很强大，对股市会是正面影响，”东京Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。

GPIF的举措，对等候日本央行政策会议结果的投资人是一大利好。

央行料维持其空前的资产购置计划不变，坚守乐观的2%通胀预估，暗示不会有新的宽松举措。

佳能 大涨3.0%，此前该公司宣布回购最多达1.5%或500亿日圆(4.58亿美元)自家股票。

大和证券 也跳涨3.4%，此前该公司宣布第二季净利超过预期。