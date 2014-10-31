日本股市：日经指数跳涨，受GPIF将提高股票配比的消息提振

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
全球金融市场密切关注GPIF的配置，因为即使是1个百分点的微小改变，都意味着超过100亿美元的转移。
“这令人意外。一般认为GPIF对日股的投资为20%。25%的影响会很强大，对股市会是正面影响，”东京Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示。
GPIF的举措，对等候日本央行政策会议结果的投资人是一大利好。
央行料维持其空前的资产购置计划不变，坚守乐观的2%通胀预估，暗示不会有新的宽松举措。
佳能 大涨3.0%，此前该公司宣布回购最多达1.5%或500亿日圆(4.58亿美元)自家股票。
大和证券 也跳涨3.4%，此前该公司宣布第二季净利超过预期。
东证股价指数 上涨1.5%至1,296.91点，JPX-日经400指数 也上涨1.5%至11,813.23点。(完)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
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