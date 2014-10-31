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亚洲 | 2014年 10月 31日 星期五 10:22 BJT

《汇市简讯》美元兑加元在淡静亚洲盘小升，但讯号偏空

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* 昨日内移日及出现十字星，在淡静亚洲盘小升

* 五、10和20日移动均线向下，动能指标和20日波林格区间呈现中性

* 温和偏空，下看1.1093，为7/10月升势的38.2%回档位

* 昨日低位1.1165，然后是本周低位1.1122为支撑位

* 20日和10日移动均线切入位1.1213/17，然后是周一高位1.1255构成阻力

* 图表：link.reuters.com/res33w

(完)

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