《汇市简讯》美元兑加元在淡静亚洲盘小升，但讯号偏空

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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* 昨日内移日及出现十字星，在淡静亚洲盘小升
* 五、10和20日移动均线向下，动能指标和20日波林格区间呈现中性
* 温和偏空，下看1.1093，为7/10月升势的38.2%回档位
* 昨日低位1.1165，然后是本周低位1.1122为支撑位
* 20日和10日移动均线切入位1.1213/17，然后是周一高位1.1255构成阻力
(完)
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“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。