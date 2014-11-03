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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 15:41 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月3日

路透上海11月3日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(11月3日-11月7日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金9,558.6亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部      280.4    5年      固息国债     10/30-11/3 
    财政部      280      3年      固息国债     11/4-11/5        第20期三年品种续发
    国开行      240  1/3/5/7/10年 固息增发债      周一          第21-25期债增发
    国开行      120      10年     二级资本债      周一          第5年末设发行人赎回权
    进出口行    160 六个月/3/10年 金融债          周二          三年为第68期债增发
    中国建材     50    永续中票   中期票据        周二          每五年重置利率
    
    铁路总公司  150      10年     企业债          周三          今年第九期铁路建设债券
    中粮集团     50    九个月     超短期融资券    周三
    农发行   至多60      1年      固息增发债      周三          第43期债增发
    农发行   至多60      3年      固息增发债      周四          第46期债增发
    农发行   至多60      5年      固息增发债      周四          第45期债增发 
    大唐集团     50    永续中票   中期票据        周四          每五年重置利率 
    长江三峡集团 50      7年      中期票据        周四  
    
   =======================================================================================  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     

    国家电网       短期融资券        100          周三
        
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --         400        400
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    无
    ====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇/吴芳；审校 边竞/丁淑琴)
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