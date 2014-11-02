主要国家经济指标预测--11月3日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1% 11月3日(一) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 48.8 -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,650 1,643 0030 澳洲建筑许可 9月 -- +3.0% 民间住房建筑许可 -- -1.8% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -3.5% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 51.3 50.4 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 50.7 50.7 0850 法国Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.8 51.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 50.7 50.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 51.2 51.6 1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 -- 53.5 1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 56.2 1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.7% -0.8% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 56.2 56.6 投入物价分项指数 56.3 59.5 就业分项指数 54.8 54.6 新订单分项指数 -- 60.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负2 负1 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +0.2% -- (较上年同期) +1.2% -- 0030 澳洲民间部门信贷 9月 +0.5% +0.4% 房屋信贷 +0.6% -- 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -3.2% -1.0% (较上年同期) +2.3% +0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.8% -0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.5% -- 0900 意大利失业率 9月 12.6% 12.4% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.2% (较上年同期) +0.1% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.2% -0.1% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.4% +0.4% 1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) -1.7% -- -- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值(较上年同期) 9月 +1.4% -- 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -0.2% -- 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% -- PCE物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.4% -- 1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.7% +0.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -0.1% 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 66.2 60.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 86.9 86.4 现况指数 98.3 98.9 预期指数 79.6 78.2 11月2日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 49.4 -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申