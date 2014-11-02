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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--11月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月2-3日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                                  10月            --       +0.1%
    
    11月3日(一)
      --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                          10月            --        48.8
      --  美国国内汽车销售年率(万辆)                        10月          1,650      1,643
    0030  澳洲建筑许可                                       9月            --       +3.0%
             民间住房建筑许可                                               --       -1.8%
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                               10月            --       -3.5%
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                     10月           51.3       50.4
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                       10月           50.7       50.7
    0850  法国Markit制造业PMI                               10月           47.3       47.3  
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                           10月           51.8       51.8
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         10月终值           50.7       50.7  
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                          10月           51.2       51.6   
    1430  加拿大RBC制造业PMI(经季节调整)                    10月            --        53.5
    1445  美国Markit制造业PMI                           10月终值            --        56.2
    1500  美国建筑支出(较前月)                               9月          +0.7%      -0.8%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                    10月           56.2       56.6
                                投入物价分项指数                           56.3       59.5
                                就业分项指数                               54.8       54.6
                                新订单分项指数                              --        60.0 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                    10月          -0.1%      -0.1%
                              (较上年同期)                                +1.4%      +1.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    10月31日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                             10月            负2         负1
    0030  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)                   第三季        +0.2%         -- 
                                 (较上年同期)                             +1.2%         -- 
    0030  澳洲民间部门信贷                                   9月          +0.5%       +0.4%
              房屋信贷                                                    +0.6%         -- 
    0700  德国实质零售销售(较前月)                           9月          -3.2%       -1.0%
                          (较上年同期)                                    +2.3%       +0.8%
    0745  法国消费者支出(较前月)                             9月          -0.8%       -0.3%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    9月          +0.5%         -- 
    0900  意大利失业率                                       9月          12.6%       12.4%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                10月初值       +0.1%       -0.2%
                                  (较上年同期)                            +0.1%       -0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          +0.3%       +0.1%
                                    (较上年同期)                          +0.2%       -0.1%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       10月初值       +0.4%       +0.4%
    1000  欧元区失业率                                       9月          11.5%       11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                  9月           持平         -- 
                               (较上年同期)                               -1.7%         -- 
     --   美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值(较上年同期)
                                                             9月          +1.4%         -- 
    1230  美国实质个人支出(较前月)                           9月          -0.2%         -- 
                  个人所得(较前月)                                        +0.2%       +0.3%
              核心PCE物价指数(较前月)                                     +0.1%       +0.1%
                             (较上年同期)                                 +1.5%         -- 
                      PCE物价指数(较前月)                                 +0.1%         -- 
                                 (较上年同期)                             +1.4%         -- 
    1230  美国企业雇佣成本                               第三季           +0.7%       +0.5%
    1230  加拿大GDP(较前月)                                 8月           -0.1%        持平
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    10月            66.2        60.0
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数            10月终值            86.9        86.4
                             现况指数                                      98.3        98.9
                             预期指数                                      79.6        78.2
    
    11月2日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                                  10月           49.4         -- (完)
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