中港金融：香港财金三巨头下周将访京，市场关注沪港通--报载

路透香港10月31日 - 市场忧虑沪港通因占领行动而延期的档口，香港经济日报周五报导称，香港财政司司长曾俊华、财经事务及库务局局长陈家强及金管局总裁陈德霖三大财金官员，下周中将出访北京。

报导指出，三人此行将与中国央行、中国银监会、证监会及保监会等金融部委会面，令人关注到时会否有相关消息公布。

消息指，三大财金官员上京属每年定期的礼节性拜访，但有业界人士关注，官员访京时话题围绕着两地金融合作，虽坦言对此行能否带来实际宣布，预期不高，但也期望得到更多清晰指引。

香港金管局回复路透时表示，此次行程并非由金管局组织，建议记者联系财政司查询；截至发稿前，路透未获香港财政司回复。

经济日报称，有政府中人表示，此行属例行出访，而非为了占领行动、沪港通延期等突发事件而特别安排，不过坦言双方会面是互动交流，内容可以很阔。据了解访京为期三天，由下周二至四（11月4日至6日）。

港交所 周日表态尚未取得启动沪港通的相关批准后，市场疑惑究竟属延期或是搁置，正期盼监管机构短期可有进一步的披露。

中国证监会副主席姚刚周四表示，沪港通各项准备工作已到最后阶段。而香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三亦称，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。

上海证券交易所副总经理阙波日前亦表示，上交所不知道“沪港通”何时启动，并称沪港两家交易所已为项目启动完成了本职工作。针对技术测试问题，上证所相关人士拒绝对此发表任何评论。

香港证券业协会主席陈立德就指，两地券商完成系统投资，中港交易所、证监会都已表态准备大致完成，沪港通开通主要等待领导人公布，希望至少可在11月内得悉开通日子，以解市场焦急情绪。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。