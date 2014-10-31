中国金融：央行9月公开数据印证当期进行过5000亿元的SLF操作

路透上海10月31日 - 中国央行日前更新的货币当局资产负债表显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元人民币，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

央行公布的数据显示，9月货币当局资产负债表中，对其他存款类公司债权突增至21,015.29亿元，较8月的15,455.89亿元大幅增加5,559亿元。

此前数月该数据月增幅均在千亿元以内，而上次明显增加还要追溯到今年1月，当时主要是春节长假因素，央行向银行体系大幅投放流动性所致，不过随后两个月，该数据逐步回落至正常水平。

“主要应该就是那个，对大行的5,000亿(SLF)，从资产负债表这里看八九不离十，”北京一券商分析师称。

他并指出，尽管从这一数据看，与9月SLF操作吻合度较高，但毕竟央行仍未正式披露，准确的操作情况仍需等待央行三季度货币政策执行报告来最终确认。

从近几次货币政策执行报告的发布频率来看，一般都在每个季度结束后的第二个月初。

9月中旬有市场传闻称，央行通知工农中建交五大行，将分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。随后中国建设银行 董事长王洪章接受新华社采访时，证实了5,000亿元人民币的SLF操作规模。