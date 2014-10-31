台湾汇市：台币实质交易窄幅波动，月底暂先消化出口商抛汇卖需

路透台北10月31日 - 台币兑美元 周五实质交易盘初在30.380附近窄幅波动。交易员认为，尽管国际美元续强，惟今天为月底最后一个交易日，出口商抛汇卖需增温给予台币支撑，料今日台币暂持在现有区间狭幅整理。

汇银人士指出，外资连四日买超台股带动投资气氛转佳，但外资在汇市交投方向并不明显，目前盘面多由实质交投带动，成交量能稍显不足，早盘持续消化月底出口商抛汇卖压，但因美元走势仍强所带动的买汇力道也不弱。

〞今天出口商卖压稍微大一点。〞一本地大型银行交易员说。

他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.370-30.410。

盘初台币主要交易区间在30.379-30.386；上交易日主要区间在30.377-30.396。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价与上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报在30.378/30.390左右，上日纽约盘收在30.370。

本地时间10:09时，美元指数 上涨0.1%至86.236附近，台湾加权股价指数 涨0.26%，报8,910.92点。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超64.07亿台币, 连续四个交易日买超共计347.95亿台币。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.370-30.410

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