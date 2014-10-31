金属期市：LME期铜基本持稳，本月料录得微小涨幅

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
上海期货交易所主力1月期铜 下跌0.5%，报每吨47,480元人民币(7,769美元)。
贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。
国际铜业研究组织(ICSG)表示，今年全球铜市料连续第五年供应不足，缺口约27万吨，明年料供应过剩约39万吨。
大宗商品贸易巨擘托克(Trafigura)可能提高在比利时Nyrstar 的持股，以加强对该全球最大锌生产商的掌控，因锌价料受供应紧俏及矿场关闭的提振。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍; 审校 王兴亚/李春喜)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。