金属期市：LME期铜基本持稳，本月料录得微小涨幅

上海期货交易所主力1月期铜 下跌0.5%，报每吨47,480元人民币(7,769美元)。

贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，但周四经济报告中的其他细节暗示经济活动略为丧失动能。

国际铜业研究组织(ICSG)表示，今年全球铜市料连续第五年供应不足，缺口约27万吨，明年料供应过剩约39万吨。

大宗商品贸易巨擘托克(Trafigura)可能提高在比利时Nyrstar 的持股，以加强对该全球最大锌生产商的掌控，因锌价料受供应紧俏及矿场关闭的提振。(完)

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