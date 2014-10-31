路透调查：明年油价预估下修9.6美元，幅度为金融危机以来最大

* 分析师将2015年布兰特原油价格预估每桶下调9.60美元

* 目前预计2015年布兰特原油平均价格为93.70美元，美国原油为88.00美元

* 分析师预期，油价下滑将极大地促进消费和全球经济成长

路透10月30日 - 周四公布的一项路透调查显示，石油价格低迷的状况还将至少再持续两年，调查中对油价预估的下调幅度为全球经济危机以来最大。

油价自6月以来已跌去四分之一，指标布兰特原油价格 跌至每桶87美元左右，因产量过剩且需求迟滞，导致全球石油库存居高不下。

在经济成长迟缓时期，美国页岩油提供的高质量油品却大幅增加，分析师表示供应过剩的局面可能持续数年。

路透月度调查中，31位受访经济学家和分析师表示，布兰特原油价格未来两年可能都会低于100美元，2015年和2016年平均价格为93.70美元和96.00美元。

最新的2015年油价平均预估值要比9月调查时低了9.60美元，对下一年油价预估的下调幅度为2008年11月以来最大，当时全球正处在金融危机的深渊中。

参与9月和10月调查的26位分析师中有24位下调了预估，有些人下调的幅度相当大。高盛将明年第一季油价预估下调15美元，预测布兰特原油跌至85美元。

虽然石油输出国组织(OPEC)出产的原油占全球三分之一左右，但高盛等机构的分析师表示，美国新增页岩油产量削弱了OPEC对国际油价的影响力。

这对于产油国来说是坏事，对于消费者却是好事。

油价对运输和制造业成本影响甚大，油价下跌降低了全球的通胀压力。

Capital Economics大宗商品分析师Thomas Pugh是今年所有分析师中最坚定的看空者之一，他表示油价每桶下降10美元，可让全球GDP增幅提高0.2-0.3个百分点。

“这对我们多数人是好消息，会让驾车人大喜过望，”Pugh说。他自1月以来一直预测布兰特原油价格明年平均价为85美元。

路透调查预测，美国西德克萨斯中质油 明年平均价格为每桶88.00美元。上月分析师的预估为96.10美元。今年以来美国原油平均价格为98.19美元；布兰特原油均价为105.15美元。

当问及美国页岩油的损益两平价格水位时，分析师的预估范围较为宽泛，介于50美元至110美元。

调查认为，布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R明年将缩窄至5.70美元，去年在10.58美元的水平。

澳新银行和渣打银行对2015年布兰特原油价格的预估最高，均认为平均价格在每桶105美元。(完)