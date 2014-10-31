台湾债市：指标五年公债殖利率小升，观望气氛浓成交低迷

他们表示，美联储会议声明之后，多空双方各自解读，没有明确的方向。台债方面也因美债不知何去何从陷入迷惘，成交量相当低迷。

至本地时间10:30，103/15期成交量仅有20亿台币，本周以来全日成交常不到100亿；指标10年公债103/13R期甚至尚未成交。

交易员并认为，下周103/13R期公债的标售更是变数很大，主要是财政部可能因为税收超征截标，对标售利率更无从预估，不少交易商选择退场观望。

美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报导称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，全球风险意愿增强。10年期公债 收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。