台湾债市：指标五年公债殖利率小升，观望气氛浓成交低迷

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透台北10月31日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五小升，未有明显方向。交易员指出，今日为月底最后一日，成交陷入低迷，气氛观望。
他们表示，美联储会议声明之后，多空双方各自解读，没有明确的方向。台债方面也因美债不知何去何从陷入迷惘，成交量相当低迷。
〞10月最后一天，成交低迷，市场也没什么动静。〞一位银行交易员表示。
至本地时间10:30，103/15期成交量仅有20亿台币，本周以来全日成交常不到100亿；指标10年公债103/13R期甚至尚未成交。
交易员并认为，下周103/13R期公债的标售更是变数很大，主要是财政部可能因为税收超征截标，对标售利率更无从预估，不少交易商选择退场观望。
美国公债价格周四小涨，但脱离日高，因有报导称，日本退休金投资基金将增加在国内股市的资金配置，全球风险意愿增强。10年期公债 收益率报2.310%。美联储周三表示美国经济基本上仍沿着既定轨迹复苏后，10年期公债收益率触及三周高位2.362%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.175-1.19% • 10年增额公债103/13R ：1.63-1.64%
本地时间10:34时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率升0.2基点报1.845%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易尚未成交。
以下为最新相关报导连结：
--《焦点》日本消费者物价通胀放缓，央行采取行动的压力加大
--台湾数据：第三季经济成长率初估略高于预期，因出口表现优于预期
--《综述》美国第三季GDP成长力道强于预期，受贸易及国防支出支撑 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。