中国金融：三季报显示中行、建行及农行从央行获得了约3,600亿元流动性

路透北京10月31日 - 中国五大国有银行新鲜出炉的今年三季报显示，三季度中国银行 、建设银行 和农业银行 ，从中国央行一共获得了约3,600亿元人民币的流动性，而工商银行和交通银行则并未位列其中。

根据五大行公布的三季报，报告期间，中国银行 向中央银行借款环比增加了约1,600亿元，农行 和建行向中央银行借款环比增加了约1,000亿元。

而工行 和交行 的报告则显示，今年三季度，两家银行向中央银行的借款环比均为负增长，意味着这两家银行在报告期内并未获得央行注入流动性。

此前建设银行 董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大国有银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。

中国央行日前更新的货币当局资产负债表亦显示，9月央行对其他存款性公司债权这一项目较上月大增逾5,000亿元人民币，而该数字与当月尚未得到官方证实的5,000亿元常备借贷便利(SLF)颇为吻合。

此前数月该数据月增幅均在千亿元以内，而上次明显增加还要追溯到今年1月，当时主要是春节长假因素，央行向银行体系大幅投放流动性所致，不过随后两个月，该数据逐步回落至正常水平。

继9月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行10月再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。数位消息人士向路透表示，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。